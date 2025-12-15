La nueva oficina del SAE en Fuente Palmera avanza y estará lista en el primer semestre de 2026

La construcción de la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Fuente Palmera avanza a buen ritmo y se acerca al 20% de ejecución, cumpliendo los plazos previstos y sin registrar retrasos en su desarrollo. Así se ha constatado durante la visita realizada a las obras por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, acompañado por la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez.

La nueva sede, que contará con más de 700 metros cuadrados (414 de oficina, 62 de aparcamiento y 304 de zona exterior), permitirá mejorar de forma significativa la atención tanto a las personas demandantes de empleo como a las empresas de la comarca de la Vega del Guadalquivir, además de ofrecer mejores condiciones de trabajo al personal técnico del SAE y del SEPE. El edificio se levanta en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, dentro del marco de colaboración institucional entre administraciones.

Las obras, adjudicadas a la empresa Plaza Sistemas, comenzaron en septiembre y mantiene como horizonte de finalización el primer semestre de 2026. La inversión total asciende a 937.000 euros, financiados en un 75% con fondos propios de la Junta de Andalucía y el resto, 236.000 euros, a través del Plan Renove del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Esta actuación forma parte del plan de modernización de infraestructuras del SAE en la provincia de Córdoba, que incluye también nuevas oficinas en municipios como La Rambla, Lucena y Montilla.

Modernización del SAE y apuesta por las nuevas tecnologías

La nueva oficina de Fuente Palmera se enmarca en el proceso de transformación integral del Servicio Andaluz de Empleo, que va más allá de la mejora de los espacios físicos e incorpora un modelo de gestión orientado a resultados, con un fuerte componente digital y centrado en el usuario.

Entre los avances más destacados se encuentra la implantación de herramientas basadas en nuevas tecnologías, como el sistema de Perfilado Estadístico, que utiliza inteligencia artificial y Big Data para personalizar los itinerarios de empleo y formación. Este sistema permite adaptar la atención a las necesidades concretas de cada persona usuaria.