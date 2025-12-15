Estos son los pueblos de Córdoba donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Córdoba y la Lotería de Navidad no se llevan bien. Al menos, eso dice la estadística. Tanto que la provincia se encuentra entre aquellas con menos suerte en el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre y figura, igualmente, entre aquellas que menos veces han cantado El Gordo. Es más, los 400.000 euros al décimo nunca han caído de forma íntegra en el territorio cordobés. ¿Es Córdoba, por tanto, afortunada en el sorteo del 22 de diciembre? Parece que no.

En los 212 años del sorteo más esperado del año, que este 2025 cumple su 213ª edición, Córdoba solo ha celebrado el Gordo en nueve ocasiones. Muy lejos de las 90 veces que ha caído en Madrid, las 57 de Barcelona o de las provincias andaluzas más agraciadas: Sevilla (17), Cádiz (16) y Málaga (15), según las estadísticas.

Décimos de Lotería de Navidad. / Córdoba

Los nueve Gordos cantados en Córdoba

Además de esquiva, la suerte de El Gordo fue muy tardía en Córdoba, que cantó por primera vez el gran premio en 1961, cuando un buen pellizco cayó en Pozoblanco. Tras ese año, los millones volvieron, de pasada, pues nunca se ha entregado de forma íntegra, en los años 1963, 1978, 1986, 2022, 2012, 2018, 2020 y 2023.

En cuanto a los números que repartieron los millones en la provincia, sus terminaciones han sido dispares, repitiéndose solo el 7 y el 8 en dos ocasiones:

24964 (1961)

19936 (1963)

15640 (1978)

03772 (1986)

08103 (2002)

76058 (2012)

03347 (2018)

72.897 (2020)

88.008 (2023)

Los municipios afortunados

¿Y cuáles fueron los municipios cordobeses que celebraron El Gordo esos años? Pues si bien es cierto que en otras localidades cordobesas han sido agraciadas en la Lotería de Navidad con segundos, terceros, cuartos y quintos premios, la barra de medir de la fortuna está en el gran premio del Sorteo Extraordinario: El Gordo.

Uno de los bombos antes del comienzo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

En este sentido, solo 12 municipios de los 77 de la provincia, han visto la celebración de El Gordo en sus calles: Córdoba, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Hinojosa del Duque, Iznájar, La Carlota, Lucena, Nueva Carteya, Palma del Río, Pozoblanco, Priego y Puente Genil.

De ellos, los más afortunados, los que llaman a la suerte han sido la capital, que ha cantado el Gordo en cinco ocasiones, e Hinojosa del Duque y Puente Genil, que han celebrado el primer premio dos veces cada una. Estos son los años y municipios agraciados:

Córdoba: 1963, 1978, 2018, 2020 y 2023.

Fernán Núñez: 2023

Fuente Carreteros: 2018

Hinojosa del Duque: 1986 y 2023

Iznájar: 2023

La Carlota: 2018

Lucena: 2002

Nueva Carteya: 2012

Palma del Río: 2012

Pozoblanco: 1961

Priego: 2012

Puente Genil: 2018 y 2023

Así, los menos afortunados son los 65 municipios restantes, entre los que figuran localidades tan significativas como Cabra, Baena, Montilla o Montoro, entre otros, que se siguen fiando a la suerte para protagonizar la imagen del 22 de diciembre.

Portada de Diario CÓRDOBA de la Lotería de Navidad de 1992. / CÓRDOBA

Un Segundo que supo a Gordo

El único premio de la Lotería de Navidad que se ha vendido de forma íntegra en la provincia ha sido un Segundo Premio. Fue hace 32 años, en 1992, cuando la mágica cifra de 42890 trajo a la capital el segundo premio de la Lotería de Navidad vendido íntegramente por supermercados Deza, y que dejó en la capital 15.120 millones de las antiguas pesetas, más de 90 millones de euros.