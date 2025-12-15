Un libro celebra 90 años del camino al santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra

El historiador del arte Rafael Luna Leiva presentó ayer el libro El trazado de la devoción (1935-2025), acompañado por el hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, Francisco José Rojano; la delegada municipal de Cultura, María de la Sierra Sabariego; y Manuel Chacón, miembro de la Fundación Aguilar y Eslava.

La obra, promovida por el colectivo Cabra en el recuerdo y editada con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, la propia Archicofradía y la Diputación de Córdoba, ha sido realizada de forma colectiva por Manuel Castro, Julián García, Pablo Luque y Lourdes Pérez, junto al propio Luna. Su principal objetivo es acercar al lector a «un libro un tanto singular y a un camino un tanto especial, ya que hay caminos que no solo unen puntos en un mapa, sino que enlazan la memoria, la devoción y la historia de un pueblo».

El volumen aborda la construcción, en 1935, de la carretera que asciende hasta el santuario de la Virgen de la Sierra, una infraestructura que «hace ya 90 años marcó un hito en la comunicación y en la vida de quienes han residido en estos parajes y peregrinado hasta este enclave de singular belleza».

Tras un exhaustivo trabajo de investigación, los autores analizan el proceso de construcción desde múltiples perspectivas: religiosa, científica, económica, topográfica, toponímica, fotográfica, sanitaria y turística, ofreciendo una visión completa de la importancia histórica y simbólica de este trazado en la identidad de Cabra.