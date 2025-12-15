Jessica Jiménez sustituirá a Francisco Luis Fernández como alcaldesa de Belalcázar hasta el final del mandato

El PSOE de Belalcázar ya tiene el nombre de la persona que sustituirá al hasta ahora alcalde, Francisco Luis Fernández, que dimitió el pasado viernes tras la publicación de mensajes de índole sexual a una subordinada. Será la actual teniente alcalde, Jessica Jiménez, la persona que se pondrá al frente del Consistorio, según ha confirmado a este periódico el secretario local de los socialistas belalcazareños, David Guerrero.

La decisión viene avalada por "los diez años que Jessica tiene como teniente de alcalde, porque conoce el trabajo, a los compañeros, a los trabajadores y entendemos que es la persona apropiada para la Alcaldía", ha indicado Guerrero. Todavía quedan varios flecos por cerrar, el primero de ellos elevar al Pleno la dimisión de Francisco Luis Fernández, convocar el pleno extraordinario de investidura de Jessica Jiménez y, por último, conocer el nombre de la persona de la lista que se incorporará al grupo municipal.

Mayoría absoluta del PSOE

No habrá problema para su elección, ya que el grupo municipal socialista tiene mayoría absoluta con siete ediles en la Corporación municipal, frente a los dos del PP y otros dos no adscritos.

Guerrero ha apuntado que "estamos cumpliendo los plazos, aplicando los cambios con la máxima celeridad, pero hay que tener en cuenta que hay personas involucradas que tienen que pensar los pasos futuros".

Es por eso que durante estos días se ha publicado un bando todavía firmado por Francisco Luis Fernández, algo a lo que Guerrero resta importancia porque "se subió con la mejor de las voluntades, Jessica Jiménez todavía no tenía las credenciales para firmar ciertas cosas, algo que ya se ha solventado".

Denuncian llamadas con insultos desde números ocultos

Los socialistas de Belalcázar siguen "sorprendidos" por la noticia, por el alcance de la misma, pero también alegan que "ahora toca trabajar y sacar todos los proyectos que este equipo de gobierno ha venido desarrollando en los últimos años".

Guerrero aboga por volver a la normalidad y denuncia "el acoso que estamos recibiendo a través de llamadas vía números ocultos, algo que por mi parte elevaré en una denuncia ante la Guardia Civil".

Sin querer dar muchos más detalles, Guerrero explica que "he recibido llamadas insultándome por la situación que vivimos". "Toca trabajar, eso es en lo que estamos ahora, seguir trabajando por Belalcázar", zanja.