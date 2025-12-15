Guardia Civil
Investigado en Montoro por abatir con una escopeta al perro de los propietarios de la finca donde trabajaba
El cadáver del animal fue hallado en un paraje alejado del cortijo en avanzado estado de descomposición
La Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Montoro ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, concurriendo además las agravantes de uso de arma de fuego y ensañamiento.
Las investigaciones comenzaron el 16 de octubre, "cuando los agentes tuvieron conocimiento de la muerte violenta" de un perro mestizo en una finca del término municipal de Montoro, explica una nota informativa de la Guardia Civil. Gracias a la colaboración ciudadana y a las gestiones realizadas, se pudo determinar que el trabajador que ejercía labores de vigilancia en la finca habría aprovechado la ausencia de los propietarios para "disparar con una escopeta al animal, causándole la muerte".
El cuerpo del perro, con impactos de perdigones
La inspección técnico-ocular efectuada por el Seprona permitió hallar restos biológicos y marcas de arrastre compatibles con el traslado del cuerpo. Finalmente, el cadáver fue localizado en un paraje alejado del cortijo, "en estado avanzado de descomposición y con lesiones compatibles con impactos de perdigones", hechos confirmados posteriormente por el informe veterinario incorporado a la causa.
Tras reunir todos los indicios, la Guardia Civil ha procedido a la investigación formal de esta persona y a la puesta a disposición de la autoridad judicial de las diligencias y pruebas recabadas.
El presunto autor de los disparos se enfrenta a posibles penas de prisión
Además de las posibles penas de prisión previstas en el artículo 340 bis del Código Penal, agravadas por el uso de armas y el ensañamiento, el investigado podría enfrentarse a expedientes sancionadores muy graves. El uso indebido de un arma de fuego reglamentada para fines distintos de la actividad cinegética ha sido comunicado tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.
