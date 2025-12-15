Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un joven evacuado al hospital tras una pelea en el centro de Lucena

Un altercado acaecido a primera hora de la noche del pasado sábado provocó graves lesiones a un varón y su posterior traslado al hospital Infanta Margarita de Cabra

Policía Local de Lucena.

Policía Local de Lucena. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Numerosas llamadas requirieron la presencia de efectivos policiales y equipos sanitarios, según confirman fuentes del Servicio de Emergencias 112, en la noche dle pasado sábado en Lucena, debido a una pelea que se desató en la plaza de San Miguel en torno a las 22.00 horas, en las inmediaciones de uno de los locales de ocio nocturno del municipio.

El operativo integró a Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario. La principal víctima, un joven de de 26 años, manaba abundante sangre tras ser golpeado con un objeto contundente.

No hay detenidos aún

Por el momento no constan detenidos por estos hechos y las diligencias han sido asumidas por la Policía Nacional.

En horas siguientes, adentrada ya la madrugada y en una jornada de alta afluencia de personas en la vía pública y en los locales de copas, durante un fin de semana previo a las fiestas navideñas, agentes policiales acudieron y disolvieron otros "conatos de pelea", apuntan fuentes municipales, tanto en la calle Palacios como en la calle Juan Valera, en las inmediaciones de otros bares de copas en la zona centro de la localidad.

TEMAS

