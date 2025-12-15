Los GDR andaluces abordan en Lucena las novedades de la convocatoria Leader 2023-2027

Representantes de 40 grupos de desarrollo rural (GDR) de Andalucía han abordado este lunes en Lucena las novedades de la nueva convocatoria Leader en la comunidad autónoma, en el transcurso de la primera Jornada Formativa sobre Procedimientos y Bases Reguladoras, organizada por la Federación de Asociaciones de Andalucía para la Cooperación Territorial y Costera (Fedaco), que agrupa a una veintena de estas entidades comarcales.

La Junta acaba de abonar 209 millones de euros circunscritos a la anterior convocatoria, delimitada entre los años 2014 y 2020, aparte de las prórrogas, motivadas prioritariamente por la irrupción de la pandemia del covid-19. En el nuevo marco, comprendido entre 2023 y 2027, con una potencial extensión hasta 2029, el importe asciende a 140 millones de euros. Desde la Consejería de Agricultura, prácticamente duplican, elevándolo al 10%, el mínimo del 5% exigido por la Unión Europea en el presupuesto asignado a este programa basado en la diversificación de la economía y el impulso de proyectos específicos en las zonas rurales, pilotados por entidades públicas y privadas.

Asistentes a la jornada formativa de la nueva convocatoria Leader en Lucena. / M. González

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, como presidente de Fedaco, exponía durante la inauguración que los GDR han de afianzar "como referencia" a un "mundo rural" considerado como "motor" del conjunto de Andalucía y encauzar "de la mejor manera posible" las inyecciones económicas que proceden desde Europa a fin de que beneficien "a todos los territorios". En síntesis, Fernández transmitía satisfacción por "la mejora del modelo" y remarcaba la pretensión crucial de avanzar, desde los GDR, "en la dinamización" de las diversas latitudes de Andalucía.

Novedades de la convocatoria Leader 2023-2027

A continuación, la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta, Cristina del Toro, afirmaba que el nuevo marco refleja "demandas históricas" de los grupos comarcales, mencionando, entre otras, la reducción de las líneas de ayuda únicamente a tres, frente a las 442 de ciclos precedentes; la instauración del ticket rural con hasta 50.000 euros para emprendimiento; la simplificación administrativa de costes y justificaciones; o el anticipo del 50% de las subvenciones, sin exigencia de aval; aparte de patentar la concurrencia no competitiva.

La finalidad esencial, transportada desde el programa Leader hacia los GDR, consiste en fijar la población al territorio y generar empleo estable.

Del Toro, en presencia también de personal de la Consejería de Agricultura y de las delegaciones territoriales, indicó que la Junta aspira a "acompañar, ayudar y facilitar la labor" de los GDR y significaba, como aspiración troncal, la voluntad de "transformar las estrategias en proyectos" en ámbitos como el turismo, el patrimonio, los servicios o la agroindustria. La Junta y Fedaco han ponderado la fluidez de "la interlocución recíproca".

La jornada ha transcurrido con ponencias y mesas redondas sobre los controles administrativos, aplicación de los costes simplificados, la gestión del ticket rural o las buenas prácticas.