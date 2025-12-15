La Diputación de Córdoba presentará los presupuestos de 2026 esta semana

El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado en la mañana de este lunes, durante la celebración de un desayuno navideño de la institución, que espera presentar los presupuestos para 2026 a lo largo de esta misma semana.

Fuentes confía en obtener el apoyo de la oposición para las cuentas de la Diputación, habida cuenta del clima de diálogo que impera en la institución, muy diferente la situación de la política nacional. En el pleno hay "un 99%" de relaciones cordiales con la oposición y "un 1% de odio", según sus propias palabras, plasmado sobre todo en relación a las tarifas de las empresas públicas para el próximo año. Ese es el principal problema que tiene que resolver el equipo de gobierno de PP, dado el rechazo frontal de toda la oposición (PSOE, IU y Vox) a considerar grandes subidas en Epremasa y Emacsa (sociedades de gestión de residuos y del agua, respectivamente).

Salvador Fuentes, durante su intervención en el desayuno navideño de la Diputación. / A. J. González

Empresas públicas de la Diputación de Córdoba

"Estamos pendientes de cuajar las empresas públicas, que no tienen por qué funcionar peor que las privadas", ha dicho el presidente de la Diputación. Además de Emproacsa y Emacsa, también hace falta una inyección de dinero público en el Consorcio de Bomberos para "equipararlos" con otros servicios similares.

En general, el balance del año que ha realizado Fuentes es positivo. Se ha detenido en cuestiones como la lucha contra el virus del Nilo, la retirada de amianto, el fomento de la natalidad, el apoyo a los colegios, el plan Diputación Invierte o la cultura y el patrimonio. Además, "están saliendo las cosas bien en el turismo", ya que se está consiguiendo, según el presidente de la Diputación, que la Diputación se beneficie del tirón y el atractivo que tiene la capital.