La Diputación de Córdoba celebra un desayuno navideño

La Diputación Provincial de Córdoba ha organizado este lunes su tradicional desayuno navideño en su sede del Palacio de la Merced. En el encuentro han participado diputados tanto del gobierno como la oposición, trabajadores y periodistas.

Al término del ágape el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dirigido unas palabras a los asistentes destacando el buen clima político en la institución. También ha felicitado las fiestas a los presentes con un brindis con anís cordobés.