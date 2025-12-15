Detenidas tres personas en Lucena por incendiar contenedores y estrellar un vehículo robado contra un muro

La Policía Nacional ha detenido en Lucena a tres personas como presuntas autoras de varios delitos de daños por incendio y de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, cometidos entre los meses de julio y diciembre de este año.

La investigación se inició tras el incendio provocado de una furgoneta, a la que también fracturaron un cristal para sustraer diversos objetos del interior. Las gestiones policiales permitieron identificar a los tres implicados, a quienes se les atribuye además la participación en varios incendios de contenedores registrados en distintos puntos de la localidad. En algunos de estos hechos, el fuego llegó a propagarse a vehículos estacionados, fachadas de viviendas y entornos urbanos, generando un serio riesgo para la población.

Contenedores quemados en Lucena. / CÓRDOBA

El primer incendio documentado tuvo lugar a finales de julio, alrededor de las tres de la madrugada, cuando ardieron cuatro contenedores situados junto a un establecimiento comercial, causando daños en la fachada exterior y en varias máquinas de aire acondicionado. A mediados de agosto, otro fuego en un contenedor —al que acudieron dotaciones tras aviso del CIMACC 091— alcanzó a un vehículo próximo en la zona de Tinajerías.

Estrellaron un vehículo contra un muro

En otro de los episodios investigados, los detenidos abrieron un vehículo, accedieron al interior y anularon el freno de mano, dejándolo caer por una pendiente hasta estrellarlo contra un muro en pleno casco urbano, con el consiguiente peligro para viandantes y tráfico. El propietario denunció los hechos después de ser informado por la Policía de que su coche había aparecido en un punto distinto al estacionado y había sido trasladado al depósito municipal por su implicación en un acto delictivo.

Tras completar la investigación, los agentes lograron detener a los presuntos autores de los cinco hechos delictivos, constatándose que cada uno de ellos asumía un papel concreto en la ejecución de los distintos actos vandálicos.