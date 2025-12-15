Comienzan las obras de instalación de la cubierta en el Cortijo de los Cipreses en Priego

El Consistorio prieguense firmó ayer el acta de inicio de la ejecución de una cubierta provisional para el yacimiento arqueológico del cortijo de Los Cipreses, situado en uno de los márgenes de la variante de Las Angosturas, en la A-333.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto que ronda los 61.000 euros, mientras que la empresa encargada de llevarla a cabo será Metalúrgica Carrión.

Se trata de un acto que, como indicó en declaraciones a los medios la presidenta del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego, Marta Siles, «supone el inicio de la gestión, por parte del Consistorio, de este yacimiento, para conservarlo, protegerlo y poner en valor este recurso patrimonial tan importante». Siles recordó que el yacimiento afloró durante los movimientos de tierras del trazado original de la variante de Las Angosturas e incidió en la decidida apuesta municipal por la conservación de este enclave.

En la misma línea, el arqueólogo municipal, Rafael Carmona, señaló que con la firma del acta de inicio de la cubierta provisional «asistimos al principio de un proceso que debía culminar, a corto o medio plazo, con la puesta en valor de un yacimiento realmente excepcional». Carmona aludió en este sentido a su buen estado de conservación, tanto por la superficie excavada —unos 1.500 metros cuadrados— como por el alzado de algunas estructuras.

Según apuntó el arqueólogo municipal, el conocimiento del yacimiento era anterior a los trabajos de movimiento de tierras de la variante. Gracias a esta cautela, «cuando comenzaban las obras ya se sabía que había un yacimiento arqueológico, dónde se encontraba e incluso su cronología, de los siglos I y II d.C.», detalló Carmona. En cuanto a la excavación arqueológica, añadió que esta sacaba a la luz «una serie de estructuras mucho más allá de lo que se podía prever inicialmente», ya que el enclave, cuando era catalogado, «no dejaba de ser una ladera suave de olivar con algunos fragmentos cerámicos en superficie».

Momentos delicados en el yacimiento

Igualmente, Carmona recordó que el yacimiento atravesaba momentos delicados, «ya que se planteaba la disyuntiva entre yacimiento o carretera», optándose finalmente por la coexistencia de ambos. Esto permitía, como subrayó, contar «con un recurso con interesantes posibilidades de rentabilidad social». En este contexto, señaló que, desde la finalización de las obras de la variante, el Servicio Municipal de Arqueología ha realizado dos campañas de tratamiento herbicida y la consolidación de un muro que se encontraba totalmente extraplomado y en un estado muy deteriorado, logrando conservar más del 60% de su estructura original con recursos propios.

De ahí que, para Carmona, a medio plazo —ya que las inversiones iban a ser importantes—, Priego podría contar con «un yacimiento espectacular, muy vinculado a la economía actual del municipio», recordando que «de los ocho edificios excavados, uno de ellos era una almazara romana de varias vigas».

Por último, el arquitecto redactor del proyecto, Eduardo Ramírez, explicaba que la cubierta era una estructura metálica de carácter liviano, «con la que se optimiza la protección del espacio, se garantizaba su conservación y se mejoraban las condiciones laborales de las personas que trabajaban en el yacimiento». Asimismo, apuntó que la cimentación era superficial y que «no se modifican ni capas ni estructuras murarias existentes», favoreciendo así la preservación del conjunto arqueológico.