El colegio San Miguel de Villanueva de Córdoba enciende la decoración navideña de su fachada

La AMPA El Calvario del Colegio San Miguel de Villanueva de Córdoba ha inaugurado la iluminación navideña de su fachada, en un acto que constituye todo un acontecimiento para la comunidad educativa. Un año más y fruto de muchas horas de trabajo, este centro escolar ha instalado una amplia decoración navideña en su fachada principal y que en esta ocasión tiene como lema Navidades por el mundo.

Los alumnos del coro fueron los encargados de realizar la cuenta atrás para el encendido y también interpretaron varios villancicos, entre ellos el principal estrenado este año y que lleva por título Navidad en el San Miguel. Además de contemplar la decoración y de tomar un chocolate con churros, el acto sirvió para festejar la Navidad entre los asistentes.

Ilumniación navideña del colegio San Miguel de Villanueva de Córdoba. / Antonio Manuel Caballero

El presidente de la AMPA, Juan Antonio Torralbo, destacó “el trabajo incansable pero también entusiasta de alumnos, profesores y padres, madres y familiares que durante dos meses han venido muchas tardes a preparar la decoración, utilizando en parte materiales reciclados”.

Torralbo ha explicado que “la fachada se ha transformado en un gran viaje internacional, lleno de luz, color e ilusión. Un viaje que une culturas, tradiciones y personajes que todos conocemos, recordándonos que, aunque se celebre de formas distintas, la Navidad es un sentimiento universal”.

Un recorrido por el mundo

El recorrido comienza en China con la Gran Muralla, que se ilumina entre farolillos rojos, un dragón y el entrañable Kung Fu Panda, “símbolos de fuerza, sabiduría y buena fortuna”, y se pasa a España, con la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Puente Romano y el espíritu aventurero de Tadeo Jones.

La siguiente parada es Francia, con la Torre Eiffel brillando acompañada de los mosqueperros; desde se cruza el canal allí para llegar a Inglaterra, con el Big Ben y Willy Fog, pasando a Italia, con la Torre de Pisa, la mágica Befana y la entrañable Pimpa.

Uniendo todos estos destinos, un gran globo aerostático central “simboliza la ilusión, la unión y el deseo de volar juntos hacia un mundo mejor, lleno de paz, respeto y esperanza”. La decoración continuará hasta la festividad de Reyes.