La Diputación de Córdoba ha presentado la campaña “Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor”, una iniciativa que busca recuperar recetas tradicionales, rendir homenaje a los mayores y poner en valor la riqueza gastronómica y cultural de los municipios cordobeses.

Esta campaña, impulsada junto al maestro panadero Jose Roldán, reconocido como Panadero Mundial 2025, invita a toda la ciudadanía a preparar una receta navideña en compañía de una persona mayor de su entorno y a compartir el resultado en redes sociales bajo el hashtag #NavidadEnCórdoba, mencionando la cuenta oficial @dipucordoba.

Desde su panadería El Brillante, Roldán propone una elaboración de mantecados tradicionales, un guiño a los productos y sabores que forman parte de la identidad culinaria cordobesa. Junto a él, otros destacados profesionales de los fogones se han sumado al reto:

Eva Millán , subcampeona de MasterChef 1, que prepara un solomillo ibérico .

, subcampeona de MasterChef 1, que prepara un . Carlos Fernández , chef de Kàran Bistró, reconocido con un Sol Repsol 2025 y un Bib Gourmand , que propone unas carrilleras de cerdo ibérico al amontillado .

, chef de Kàran Bistró, reconocido con un y un , que propone unas . Álvaro Montes, al frente de La Jamoteca de Morales en Priego de Córdoba, que elabora un revuelto de collejas junto a su madre, Antonia.

La campaña 'Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor' invita a cocinar con los mayores y compartir recetas en redes. / CÓRDOBA

Productos emblemáticos de la provincia de Córdoba

La iniciativa destaca el valor de productos emblemáticos como el aceite de oliva virgen extra, los vinos y vinagres de la DOP Montilla-Moriles, o los ibéricos de Los Pedroches, así como la transmisión intergeneracional de recetas que forman parte de la memoria familiar.

Además, la Diputación anima a aprovechar la Navidad para recorrer los pueblos de la provincia y disfrutar de su variada oferta festiva: belenes vivientes, el pueblo de los gnomos, zambombás, alumbrados especiales, decoraciones con materiales reciclados o incluso un belén gigante de chocolate, experiencias que llenan de vida y autenticidad los municipios cordobeses.

Toda la información está disponible en este enlace web.