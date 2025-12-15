La Diputación impulsa la gastronomía
La campaña 'Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor' invita a cocinar con los mayores y compartir recetas en redes
Jose Roldán, Panadero Mundial 2025, y reconocidos chefs cordobeses se suman a esta iniciativa para poner en valor los sabores, productos y celebraciones de los pueblos
La Diputación de Córdoba ha presentado la campaña “Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor”, una iniciativa que busca recuperar recetas tradicionales, rendir homenaje a los mayores y poner en valor la riqueza gastronómica y cultural de los municipios cordobeses.
Esta campaña, impulsada junto al maestro panadero Jose Roldán, reconocido como Panadero Mundial 2025, invita a toda la ciudadanía a preparar una receta navideña en compañía de una persona mayor de su entorno y a compartir el resultado en redes sociales bajo el hashtag #NavidadEnCórdoba, mencionando la cuenta oficial @dipucordoba.
Desde su panadería El Brillante, Roldán propone una elaboración de mantecados tradicionales, un guiño a los productos y sabores que forman parte de la identidad culinaria cordobesa. Junto a él, otros destacados profesionales de los fogones se han sumado al reto:
- Eva Millán, subcampeona de MasterChef 1, que prepara un solomillo ibérico.
- Carlos Fernández, chef de Kàran Bistró, reconocido con un Sol Repsol 2025 y un Bib Gourmand, que propone unas carrilleras de cerdo ibérico al amontillado.
- Álvaro Montes, al frente de La Jamoteca de Morales en Priego de Córdoba, que elabora un revuelto de collejas junto a su madre, Antonia.
Productos emblemáticos de la provincia de Córdoba
La iniciativa destaca el valor de productos emblemáticos como el aceite de oliva virgen extra, los vinos y vinagres de la DOP Montilla-Moriles, o los ibéricos de Los Pedroches, así como la transmisión intergeneracional de recetas que forman parte de la memoria familiar.
Además, la Diputación anima a aprovechar la Navidad para recorrer los pueblos de la provincia y disfrutar de su variada oferta festiva: belenes vivientes, el pueblo de los gnomos, zambombás, alumbrados especiales, decoraciones con materiales reciclados o incluso un belén gigante de chocolate, experiencias que llenan de vida y autenticidad los municipios cordobeses.
Toda la información está disponible en este enlace web.
