La campaña 'Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor' invita a cocinar con los mayores y compartir recetas en redes.

La Diputación impulsa la gastronomía

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha presentado la campaña “Provincia de Córdoba, donde la Navidad sabe mejor”, una iniciativa que busca recuperar recetas tradicionales, rendir homenaje a los mayores y poner en valor la riqueza gastronómica y cultural de los municipios cordobeses.

Esta campaña, impulsada junto al maestro panadero Jose Roldán, reconocido como Panadero Mundial 2025, invita a toda la ciudadanía a preparar una receta navideña en compañía de una persona mayor de su entorno y a compartir el resultado en redes sociales bajo el hashtag #NavidadEnCórdoba, mencionando la cuenta oficial @dipucordoba.

Desde su panadería El Brillante, Roldán propone una elaboración de mantecados tradicionales, un guiño a los productos y sabores que forman parte de la identidad culinaria cordobesa. Junto a él, otros destacados profesionales de los fogones se han sumado al reto:

  • Eva Millán, subcampeona de MasterChef 1, que prepara un solomillo ibérico.
  • Carlos Fernández, chef de Kàran Bistró, reconocido con un Sol Repsol 2025 y un Bib Gourmand, que propone unas carrilleras de cerdo ibérico al amontillado.
  • Álvaro Montes, al frente de La Jamoteca de Morales en Priego de Córdoba, que elabora un revuelto de collejas junto a su madre, Antonia.
Productos emblemáticos de la provincia de Córdoba

La iniciativa destaca el valor de productos emblemáticos como el aceite de oliva virgen extra, los vinos y vinagres de la DOP Montilla-Moriles, o los ibéricos de Los Pedroches, así como la transmisión intergeneracional de recetas que forman parte de la memoria familiar.

Además, la Diputación anima a aprovechar la Navidad para recorrer los pueblos de la provincia y disfrutar de su variada oferta festiva: belenes vivientes, el pueblo de los gnomos, zambombás, alumbrados especiales, decoraciones con materiales reciclados o incluso un belén gigante de chocolate, experiencias que llenan de vida y autenticidad los municipios cordobeses.

Toda la información está disponible en este enlace web.

