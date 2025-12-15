Cabra, distinguida en los premios Andalucía en Flor 2025 por sus parques y jardines

El Ayuntamiento de Cabra ha sido distinguido con el Premio Andalucía en Flor, un galardón que pone en valor el esfuerzo continuado del Ayuntamiento en la mejora y mantenimiento de sus parques, jardines y espacios públicos, consolidándose como un municipio comprometido con la calidad de vida y el equilibrio verde.

El galardón fue entregado en el transcurso de un acto que tuvo lugar en el Teatro Apolo de Almería, organizado por la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA). El premio sirve para reconocer la labor de los consistorios en la gestión de zonas verdes, la mejora ambiental y la apuesta por entornos urbanos sostenibles en toda Andalucía.

Entrega del premio Andalucía en Flor. / José Moreno

En esta edición Cabra ha recibido la distinción de Dos Flores, el máximo galardón concedido en este certamen tras la modificación del sistema de valoración adoptado por el jurado, que ha reducido de cinco a tres el número máximo de flores posibles, incrementando de forma notable el nivel de exigencia para alcanzar cada reconocimiento. En este nuevo contexto, ningún municipio andaluz ha logrado aún obtener las tres flores.

Este reconocimiento sitúa a Cabra como municipio de referencia en Andalucía en materia de jardinería urbana y gestión de espacios verdes públicos, destacando el trabajo continuado que se viene desarrollando en este ámbito desde el Ayuntamiento. El galardón fue recogido por el jardinero mayor municipal, Tomás Pavón, quien acudió al acto acompañado por la delegada municipal de Parques y Jardines, Carmen Cuevas, y el técnico, Mateo Olaya.

Valoración del jurado

Según el acta del jurado, se ha valorado de manera especial “el singular desarrollo de la conectividad interna y periférica entre las diferentes zonas verdes distribuidas por la ciudad, que se encuentra en fase de configurar un entramado funcional con el horizonte puesto en habilitar una verdadera infraestructura verde”, constituyendo “un ejemplo para otras localidades”.

Asimismo, el jurado ha subrayado “el excelente estado de conservación y mantenimiento de los elementos inertes y vegetales presentes en sus zonas verdes”, destacando de forma especial espacios emblemáticos como el Parque Alcántara-Romero, la Fuente del Río y el Parque ‘Ciudad de los Niños’.