El Ayuntamiento de Baena pone en valor las esculturas de Paco Ariza con la señalización de sus obras

El Ayuntamiento de Baena ha inaugurado la señalización de las obras del artista Paco Ariza situadas de Baena y Albendín y lo ha hecho en las esculturas de Los Aceituneros, situadas en el paseo de Guadalupe.

La concejala de Cultura, Ana Cruz, explicó que se rinde homenaje con este acto que “es resultado de un trabajo minucioso, la identificación, catalogación y puesta en valor de su obra”. Señaló que Paco Ariza “supo captar la esencia del pueblo de Baena”.

La alcaldesa, María Jesús Serrano, indicó que Baena tiene mucho que agradecerle a Paco Ariza “en toda la labor que hizo, desarrolló y consiguió materializar con su arte, con su pasión por este pueblo que le vio nacer y dejando atrás las grandes posibilidades de Madrid para regresar a Baena y recuperar y poner en valor la Almedina y nuestro casco histórico”. Recuerda Serrano que en el año 2012 fue nombrado Hijo Predilecto y en 2023 se rotuló el nombre de una sala del Museo Histórico y Arqueológico con su nombre, porque “fue uno de los mayores donantes de este museo que gracias a él se dotó de más fondos una manera desinteresada”.

Paco Ariza como escultor

“Ahora era el momento de señalizar toda la obra de Paco Ariza en su faceta de escultor”, repartida por Baena y Albendín. “En ese compromiso que teníamos nos pusimos manos a la obra en coordinación siempre con la familia y decidimos que no había mejor autorpara señalizar la obra de Paco Ariza y visibilizarla que Ramón Torres Piernagorda”. Dos artistas que mantenían una “magnífica relación”, por lo que “podían hacer una simbiosis perfecta para que esta señalización”. El tótem que señaliza la obra representa una “paloma que también simboliza el deseo que tenía Paco Ariza de ser el hombre que quiso volar, de ver el mundo a vista de pájaro”.

La alcaldesa agradeció a Ramón Torres por su inspiración y a Epifanio Molina por materializar la idea, un tótem que también incluye el lenguaje en braille y, por tanto, es una señalización inclusiva.

Por último, la alcaldesa anunció que la fuente de Luis Carrillo de Sotomayor de Paco Ariza se instalará de nuevo durante el año 2026 y que continúa buscando recursos, patrocinadores y fórmulas “para hacer realidad el sueño que Paco Ariza tenía, que su obra y todo su legado permaneciera aquí para disfrute de los baenenses”.

Un proyecto "emotivo"

Por su parte, el artista Ramón Torres reconoció que un proyecto muy emotivo, que ha realizado con todo el cariño que le tenía a Paco y su obra, “que influyó tanto en mí”. Explicó que quería hacer una obra que fuese informativa, además de artística y estética. “En un principio la idea era que girara en torno a la figura de su obra, sobre todo la de la paloma, porque Paco tenía una predilección por las aves que portan alas, también los insectos aparecen mucho en su obra, me parecía interesante hacer referencia a la obra de Paco mediante una figura deconstruida como era la paloma y que hiciera referencia a la abstracción como medio de expresión”.