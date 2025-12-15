Una comedia romántica navideña
‘Amor bajo el muérdago’, la nueva novela del escritor montillano Rubén Navafría
Residente a caballo entre Montilla y Málaga, el joven autor, de solo 23 años, se embarca en este libro en un territorio más íntimo y emocional
Amor bajo el muérdago. Así se titula la nueva novela que el escritor montillano Rubén Pérez Navafría acaba de lanzar de cara a las próximas Navidades y que se presenta como una comedia romántica ambientada en Jengibre, un pequeño pueblo ficticio en el que dos jóvenes, Hugo y Noel, se ven obligados a compartir mostrador en la tienda de chocolates Natale’s.
Hugo acepta el trabajo con la vista puesta en sufragar su viaje de fin de curso universitario, mientras que Noel decide apoyar el negocio familiar tras la ausencia temporal de su tío Enrique en plena campaña navideña. Desde el primer día, ambos chocan como el perro y el gato, pero no tienen más remedio que encontrar un punto de equilibrio para sobrevivir a la temporada más exigente del año.
El escritor explica a CÓRDOBA que este proyecto nace de una pasión muy arraigada: las comedias románticas de invierno, de esas que emparejan a dos protagonistas opuestos y los obligan a convivir hasta descubrir que comparten mucho más de lo que imaginaban.
«Desde pequeño disfruto de las novelas y películas que juntan a dos personas completamente diferentes en un mismo lugar hasta que terminan enamorándose», reconoce el autor de Amor bajo el muérdago, que considera «fundamental» ofrecer protagonistas que se aparten de los arquetipos más habituales y dar espacio a perfiles que existen, pero que muchas veces han quedado relegados en la literatura contemporánea.
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
- Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
- El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
- Los caminos que conducían a Corduba Colonia Patricia
- IU Córdoba renueva sus direcciones locales hasta final de año