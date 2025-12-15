‘Amor bajo el muérdago’, la nueva novela del escritor montillano Rubén Navafría

Amor bajo el muérdago. Así se titula la nueva novela que el escritor montillano Rubén Pérez Navafría acaba de lanzar de cara a las próximas Navidades y que se presenta como una comedia romántica ambientada en Jengibre, un pequeño pueblo ficticio en el que dos jóvenes, Hugo y Noel, se ven obligados a compartir mostrador en la tienda de chocolates Natale’s.

Hugo acepta el trabajo con la vista puesta en sufragar su viaje de fin de curso universitario, mientras que Noel decide apoyar el negocio familiar tras la ausencia temporal de su tío Enrique en plena campaña navideña. Desde el primer día, ambos chocan como el perro y el gato, pero no tienen más remedio que encontrar un punto de equilibrio para sobrevivir a la temporada más exigente del año.

El escritor explica a CÓRDOBA que este proyecto nace de una pasión muy arraigada: las comedias románticas de invierno, de esas que emparejan a dos protagonistas opuestos y los obligan a convivir hasta descubrir que comparten mucho más de lo que imaginaban.

«Desde pequeño disfruto de las novelas y películas que juntan a dos personas completamente diferentes en un mismo lugar hasta que terminan enamorándose», reconoce el autor de Amor bajo el muérdago, que considera «fundamental» ofrecer protagonistas que se aparten de los arquetipos más habituales y dar espacio a perfiles que existen, pero que muchas veces han quedado relegados en la literatura contemporánea.