Actualizados los protocolos y fases de actuación del Plan de Emergencias de Lucena

Un extenso y detallado documento de 473 páginas contiene la revisión integral del Plan de Emergencias de Lucena. El Ayuntamiento procederá a aprobar este miércoles, en la sesión ordinaria del Pleno, una actualización redactada por Jesús Rodríguez López, ingeniero técnico industrial, receptor de esta encomienda a través de un contrato menor.

Después de la validación previa por unanimidad en la comisión informativa pertinente, el nuevo texto se somete a la ratificación plenaria. La nueva versión adapta y extiende el Plan Municipal vigente desde el año 2008, acomodándolo además al Decreto 69/2024, de 4 de marzo, resuelto por la Junta de Andalucía y que establece el contenido y efectos de la declaración de emergencia de interés general y sustenta el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil.

El alcalde, Aurelio Fernández, admite, al justificar esta iniciativa, que «nuestro plan de emergencias se había quedado obsoleto». A partir de ahora, una vez entre en vigor, «se moderniza toda la estructura de mando», aparte de renovar «los protocolos» de las diferentes fases y las vías y grados de contundencia en las intervenciones.

Finalmente, la comisión de Protección Civil de Andalucía habrá de otorgar su homologación, trámite preceptivo y previo a la inscripción en el registro de planes de emergencias. El regidor lucentino insiste en que «entendíamos que había que hacerlo» y abordarlo con «asesoramiento externo» al objeto de hallar la asistencia técnica oportuna. Este nuevo documento reporta «garantías» de protección y prevención «ante hechos que puedan ocurrir», sintetiza Fernández.

El plan recoge análisis de riesgos

El plan recoge análisis de riesgos y su zonificación, plasmando cartografías de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos. Por ejemplo, en el capítulo reservado a las pandemias, desglosa metodologías de medición del riesgo de exposición y la sintomatología.

El catálogo e identificación de amenazas potenciales enumera terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, tormentas, inundaciones, sequías o vientos fuertes. En un apartado posterior, expresa herramientas y modos de actuación frente a incendios o accidentes. De igual manera, dispone pautas válidas en concentraciones tales como ferias, cabalgatas de Reyes, carnavales, romerías o peregrinaciones.

Otro bloque desgrana los sistemas de alertas e información a la población, enlazando ciclos preventivos, de emergencia y post-emergencia. De igual manera, proporciona procedimientos de notificación a otros órganos del Sistema Nacional de Protección Civil.

Pormenoriza las responsabilidades de las autoridades locales y define la organización operativa, dotada de un comité asesor y un gabinete de información, junto a un centro de coordinación operativa municipal. Con un total de tres situaciones operativas, aúna a los servicios sanitarios, de seguridad, logísticos, técnicos y de acción social, así como diversos esquemas operacionales.