Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía

El 99% de la población andaluza dispone de una conexión con autovía o vía de gran capacidad a menos de una hora de distancia por carretera. La gran mayoría de andaluces, el 95%, están en realidad a menos de media hora, tal como establece el diagnóstico del transporte del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), actualmente en fase de revisión y que podría estar terminado y aprobado en un plazo de 18 meses.

Pues bien, entre el 1% de los menos afortunadas se encuentran una veintena de pueblos cordobeses, todos ellos en la zona norte colindante con Extremadura y Castilla La Mancha. El mapa del acceso a las autovías revela esta desigualdad y las carencias que sufre esta zona de la provincia cordobesa, que sólo se repite en los extremos más remotos y alejados de la comunidad autónoma.

El propio POTA reconoce que «en relación con las vías de alta capacidad, ni todos los ejes longitudinales (Este-Oeste) ni todos los transversales o radiales (Norte-Sur), de competencia estatal y autonómica están plenamente realizados, aunque los avances experimentados han sido muy importantes». Por lo tanto, las infraestructuras viarias pendientes corresponde ejecutarlas tanto a la Junta como el Gobierno central.

Los nuevos ejes viarios

El Plan de Ordenación del Territorio determina cuáles son los ejes viarios prioritarios, y tres de ellos pasan por Córdoba. Son la conversión en autovía de la N-432, que articularía las comunicaciones entre la capital y el Norte de la provincia. Sólo con esta carretera mejorarían notablemente los tiempos de acceso a una vía de alta capacidad; de hecho, el POTA avanza que si estuviera esa carretera reformada sólo quedarían dos municipios (Villanueva de Córdoba y Torrecampo) a una media hora de distancia.

La N-432 debería convertirse en la Autovía A-81 Badajoz-Córdoba-Granada, «algo que lleva esperándose en la provincia desde hace décadas. Para impulsar su desarrollo es fundamental que se realicen las actuaciones para su inclusión en la planificación nacional y europea en la Red TEN-T», dice el POTA. Corresponde al Gobierno central hacer esta carretera.

El POTA insiste en la necesidad de ejecutar la Autovía del Olivar y la mejora de la A-306

Por otro lado, el documento insiste en demandar la Autovía del Olivar, que conecta Estepa con Jaén y de la que hay algunos tramos realizados. Es una obra competencia de la Junta y también largamente demandada y pospuesta. Quedan casi todos los kilómetros que pasan por Córdoba entre Puente Genil y Lucena.

El POTA indica que «la A-318 es una infraestructura clave para Andalucía que requiere mejoras significativas en funcionalidad y nivel de servicio, especialmente en los tramos entre Estepa y Lucena y entre Cabra y Luque. Las intervenciones recientes son pasos positivos, pero es necesario un compromiso sostenido para acometer las obras de desdoblamiento y mejoras de seguridad vial que garanticen una circulación más segura y eficiente para todos los usuarios».

La A-306

Finalmente, también se establece la necesidad de ampliar la capacidad de la A-306: «Se trata de facilitar las conexiones de Jaén con Córdoba sin tener que subir por la autovía A-44 hasta Bailén y después al oeste por la autovía A-4 hasta la ciudad de Córdoba como hay que hacerlo actualmente si se quiere ir por autovía en todo el trayecto, con el aumento de kilómetros que supone hoy día».