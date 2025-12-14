Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
La conversión de la N-432 en la A-81 permitiría reducir los tiempos a menos de media hora en casi todos los municipios
El 99% de la población andaluza dispone de una conexión con autovía o vía de gran capacidad a menos de una hora de distancia por carretera. La gran mayoría de andaluces, el 95%, están en realidad a menos de media hora, tal como establece el diagnóstico del transporte del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), actualmente en fase de revisión y que podría estar terminado y aprobado en un plazo de 18 meses.
Pues bien, entre el 1% de los menos afortunadas se encuentran una veintena de pueblos cordobeses, todos ellos en la zona norte colindante con Extremadura y Castilla La Mancha. El mapa del acceso a las autovías revela esta desigualdad y las carencias que sufre esta zona de la provincia cordobesa, que sólo se repite en los extremos más remotos y alejados de la comunidad autónoma.
El propio POTA reconoce que «en relación con las vías de alta capacidad, ni todos los ejes longitudinales (Este-Oeste) ni todos los transversales o radiales (Norte-Sur), de competencia estatal y autonómica están plenamente realizados, aunque los avances experimentados han sido muy importantes». Por lo tanto, las infraestructuras viarias pendientes corresponde ejecutarlas tanto a la Junta como el Gobierno central.
Los nuevos ejes viarios
El Plan de Ordenación del Territorio determina cuáles son los ejes viarios prioritarios, y tres de ellos pasan por Córdoba. Son la conversión en autovía de la N-432, que articularía las comunicaciones entre la capital y el Norte de la provincia. Sólo con esta carretera mejorarían notablemente los tiempos de acceso a una vía de alta capacidad; de hecho, el POTA avanza que si estuviera esa carretera reformada sólo quedarían dos municipios (Villanueva de Córdoba y Torrecampo) a una media hora de distancia.
La N-432 debería convertirse en la Autovía A-81 Badajoz-Córdoba-Granada, «algo que lleva esperándose en la provincia desde hace décadas. Para impulsar su desarrollo es fundamental que se realicen las actuaciones para su inclusión en la planificación nacional y europea en la Red TEN-T», dice el POTA. Corresponde al Gobierno central hacer esta carretera.
El POTA insiste en la necesidad de ejecutar la Autovía del Olivar y la mejora de la A-306
Por otro lado, el documento insiste en demandar la Autovía del Olivar, que conecta Estepa con Jaén y de la que hay algunos tramos realizados. Es una obra competencia de la Junta y también largamente demandada y pospuesta. Quedan casi todos los kilómetros que pasan por Córdoba entre Puente Genil y Lucena.
El POTA indica que «la A-318 es una infraestructura clave para Andalucía que requiere mejoras significativas en funcionalidad y nivel de servicio, especialmente en los tramos entre Estepa y Lucena y entre Cabra y Luque. Las intervenciones recientes son pasos positivos, pero es necesario un compromiso sostenido para acometer las obras de desdoblamiento y mejoras de seguridad vial que garanticen una circulación más segura y eficiente para todos los usuarios».
La A-306
Finalmente, también se establece la necesidad de ampliar la capacidad de la A-306: «Se trata de facilitar las conexiones de Jaén con Córdoba sin tener que subir por la autovía A-44 hasta Bailén y después al oeste por la autovía A-4 hasta la ciudad de Córdoba como hay que hacerlo actualmente si se quiere ir por autovía en todo el trayecto, con el aumento de kilómetros que supone hoy día».
Recuperar el tren de la Campiña, una opción
Hace mucho tiempo, desde 2013, que por las vías del tren de media distancia que circulan entre la capital y el sur de la provinciaya no viajan pasajeros, sólo mercancías. Para ser exactos, sólo viajan quienes pueden pagar el lujoso tren Al-Andalus, que suele hacer este trayecto. A pesar de ello, las estaciones de tren y apeaderos siguen ahí, en lugares como Montilla, Aguilar de la Frontera o Puente Genil. Por ello, el Plan de Ordenación del Territorio plantea la posibilidad de recuperar este servicio, algo que tendría que aprobar el Gobierno central.
Otra demanda es ejecutar actuaciones que optimicen el sistema de transporte público existente en el Área de Córdoba. De forma coordinada con los servicios del Metrotren de Córdoba (Villarubia de Cordoba-Alcolea), se propone ampliar los servicios de cercanías de Renfe entre Posadas y Villa del Río, como parte del corredor Palma del Río-Villa del Río, habilitando paradas o apeaderos.
