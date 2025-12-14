Sucesos
El Polideportivo de Villanueva sufre varios actos vandálicos en la noche del sábado
El Ayuntamiento "lamenta, denuncia y condena" los hechos y pide la colaboración ciudadana para localizar a los responsables
El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba "lamenta, denuncia y condena" los actos de vandalismo registrados la pasada noche del sábado en una pista de pádel del Polideportivo y en el Pabellón. "Unos hechos sumamente graves que atentan contra el patrimonio de todos los jarotes y jarotas". El Consistorio indica en un comunicado que "no podemos tolerar en nuestro pueblo un comportamiento despreciable hacia el esfuerzo que el Ayuntamiento realiza día a día para mantener los espacios públicos de nuestra localidad", con el consiguiente coste para las arcas municipales.
Reparación
El Ayuntamiento ya está trabajando en la reparación de la pista de pádel para que el servicio quede restablecido con la mayor rapidez posible. También han trasladado ya los hechos a las autoridades competentes para identificar lo más rápido posible a los responsables y se abran los procedimientos sancionadores correspondientes.
Por último, hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana: si alguien tiene alguna información sobre lo sucedido, puede comunicarlo en el Ayuntamiento, a la Policía Local o a la Guardia Civil.
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
- Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
- El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
- Finalizada la primera reforma integral del interior del Palacio Ducal de Fernán Núñez