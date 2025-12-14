Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Polideportivo de Villanueva sufre varios actos vandálicos en la noche del sábado

El Ayuntamiento "lamenta, denuncia y condena" los hechos y pide la colaboración ciudadana para localizar a los responsables

Restos de una luna rota del Pabellón polideportivo de Villanueva del Duque.

Restos de una luna rota del Pabellón polideportivo de Villanueva del Duque. / CÓRDOBA

Antonio Manuel Caballero

Villanueva del Duque

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba "lamenta, denuncia y condena" los actos de vandalismo registrados la pasada noche del sábado en una pista de pádel del Polideportivo y en el Pabellón. "Unos hechos sumamente graves que atentan contra el patrimonio de todos los jarotes y jarotas". El Consistorio indica en un comunicado que "no podemos tolerar en nuestro pueblo un comportamiento despreciable hacia el esfuerzo que el Ayuntamiento realiza día a día para mantener los espacios públicos de nuestra localidad", con el consiguiente coste para las arcas municipales.

Reparación

El Ayuntamiento ya está trabajando en la reparación de la pista de pádel para que el servicio quede restablecido con la mayor rapidez posible. También han trasladado ya los hechos a las autoridades competentes para identificar lo más rápido posible a los responsables y se abran los procedimientos sancionadores correspondientes.

Restos en el pabellón de Villanueva del Duque.

Restos en el pabellón de Villanueva del Duque. / CÓRDOBA

Por último, hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana: si alguien tiene alguna información sobre lo sucedido, puede comunicarlo en el Ayuntamiento, a la Policía Local o a la Guardia Civil.

Adelante Andalucía denuncia un “intolerable blanqueamiento del machismo” tras el caso del exalcalde de Belalcázar

Economía autoriza 9,3 millones en incentivos para dos proyectos empresariales de Córdoba

Alumnado de la Escuela Politécnica Superior de Belmez visita la ETAP de Sierra Boyera

¿Vuelve la lluvia a Córdoba? La Aemet actualiza sus previsiones por el paso de la borrasca Emilia

