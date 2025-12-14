El Plan Itínere permite la modernización del Camino San Roque de Fuente Palmera

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha firmado el acta de recepción de las obras de modernización y mejora del Camino Principal nº 1, conocido como Camino San Roque, una vía rural de titularidad municipal y de elevado tránsito de vehículos agrícolas que conecta distintas zonas del término municipal.

El camino, con una longitud aproximada de 3,2 kilómetros, discurre entre Fuente Palmera y Villalón, desde la carretera A-440 (a Palma del Río) hasta la CO-4313 (de La Herrería a Ochavillo del Río), constituyendo un eje básico para el acceso a numerosas explotaciones agrícolas de la zona.

La actuación ha sido posible gracias a una subvención obtenida en concurrencia competitiva dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014–2022, en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía de la Junta de Andalucía (Plan Itínere), con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia de las vías utilizadas por el sector agrario. El presupuesto de ejecución de las obras ha ascendido a 124.999,99 euros, cantidad que ha sido subvencionada en su totalidad, sin coste para las arcas municipales.

El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, señaló que «esta actuación se engloba dentro de la planificación municipal de mejora de infraestructuras, especialmente de los caminos rurales, que son fundamentales para la actividad agraria y para la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas. Seguiremos trabajando en esta línea para modernizar las infraestructuras públicas en todo el término municipal».