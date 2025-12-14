Jessica Jiménez asumirá la alcaldía en funciones

Hasta que se celebre un pleno extraordinario que determine la sucesión en el cargo, será Jessica Jiménez, primera teniente de alcalde, la que ejerza de alcaldesa en funciones en el municipio de Belalcázar tras la dimisión presentada el viernes tras un supuesto acoso del primer edil, Francisco Luis Fernández, a una mujer, según confirmó ayer a este periódico el secretario local del PSOE en el municipio, David Guerrero.

Según avanzó Guerrero, el PSOE de Belalcázar analizó ayer por la tarde la situación para determinar los pasos que iban a dar a partir de la dimisión de Francisco Luis Fernández. La reunión se alargó hasta cerca de las 23.00 horas, aunque no quiso hacer ninguna valoración al respecto, instando a una futura comunicación.

El secretario local del partido, David Guerrero, avanzó ayer por la mañana a este periódico que «fuimos contundentes desde el momento en el que conocimos la noticia, no cabe otra postura que la de condenar los hechos y estar al lado de las mujeres».

Guerrero explicó que «estamos en ‘shock’, seguimos estándolo, todos los compañeros». El secretario local de los socialistas de Belalcázar señaló que «cuando saltó la noticia estábamos en el Ayuntamiento, empezamos a recibir llamadas y hablamos con él, nos pidió disculpas y nos dijo que nos había fallado. Tenemos claro que esto está lejos de lo que es el PSOE de Belalcázar, de los valores de nuestro partido y, por eso, pedimos la dimisión y él ha actuado de forma inmediata de manera institucional y orgánica», ya que Fernández pidió igualmente la baja como militante del Partido Socialista.

En Belalcázar no se hablaba ayer de otra cosa. La sensación es de estupefacción por la repercusión de la noticia, pero no por lo que se cuenta, ya que son muchos los vecinos que aluden a que «era un tema conocido en el municipio». «Lo sabía mucha gente, era una cosa conocida», narraba una persona a Diario CÓRDOBA en un día donde también los silencios mandan y hay quienes prefieren no pronunciarse.

Relevo en el partido

Fue el pasado 14 de noviembre cuando se produjo el relevo en la secretaría general del PSOE de Belalcázar, designándose a David Guerrero como sucesor del ya exalcalde. Guerrero es el actual concejal de Participación Ciudadana y Juventud y habrá que esperar para conocer el papel que juega en el nuevo organigrama en el Consistorio. Lo que tampoco trascendió anoche es la fecha en la que se celebrará ese pleno extraordinario para que los cambios, tras la dimisión, se hagan efectivos. En este sentido, se espera que el PSOE de Belalcázar no tarde en pronunciarse de manera oficial, ya que en un principio tenía previsto emitir un comunicado en el día de ayer, según confirmó Guerrero a este periódico. n