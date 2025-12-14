IU Córdoba renueva sus direcciones locales hasta final de año

La coalición Izquierda Unida está llevando a cabo en la actualidad los procesos de renovación de sus asambleas locales a lo largo y ancho de toda la provincia de Córdoba. El proceso, que comenzó hace unas semanas, se lleva a cabo cada cuatro años y tocaba ahora iniciar los relevos o renovación de las directivas en cada municipio.

En esta ocasión, las direcciones locales tienen de plazo hasta finales de año para elegir a sus dirigentes mediante un procedimiento asambleario allí donde tienen presencia. Ya se han concluido los trámites para nombrar a las coordinaras locales en 15 localidades cordobesas.

Elecciones en 15 localidades

Los municipios que ya han concluido las elecciones (incluyendo su dirigente local), son los siguientes: Almodóvar del Río (Antonio Cobos), Baena (José Vicente Caballero), Benamejí (Nicolás Luna), Cañete de las Torres (Jorge Carmona), Carcabuey (Lucía Sánchez), El Carpio (Amparo Navío), Doña Mencía (Alexandra Aceituno), Hinojosa del Duque (Sara Obrero), Hornachuelos (Rafael Uceda), Montemayor (Juan Rafael Molina), Montoro (Luis Navarro), Palma del Río (Sergio Marín), Peñarroya-Pueblonuevo (Pedro Ángel Cabrera), Pozoblanco (Enmanuel Vioque) y Villanueva de Córdoba (Alfonso Moreno).

Casi todos ellos repiten al frente de Izquierda Unida en sus respectivos municipios, pero de momento hay tres líderes nuevos. Son los que encabezan la formación en Almodóvar del Río, Carcabuey, El Carpio, Doña Mencía e Hinojosa del Duque. Algunos de ellos, como los representantes de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo, acumulan años de experiencia en la formación, mientras que otros asumen cargos de representación pública en sus ayuntamientos.

Algunas de las asambleas locales han comenzado a valorar el proceso de renovación tras las votaciones. Así, por ejemplo, el organismo de El Carpio manifestó en sus redes sociales que la ejecutiva la conforma «un gran equipo de mujeres y hombres con experiencia y formación, empeñados en trabajar por un pueblo mejor. Un pueblo con futuro, donde todos y todas tengamos cabida».

En Carcabuey, la nueva directiva tiene un apoyo unánime al sustituir a Juan Castro, «que deja este cargo tras muchos años» y al que consideran «un gran compañero y referente que tenemos y seguiremos teniendo a nuestro lado».

En Doña Mencía, la coordinadora local también agradeció su trabajo a Paco López Lastres por su labor al frente durante cuatro años. «Camaradería, trabajo y afrontar nuevos retos son nuestras fortalezas para mejorar la vida de la gente», indicaron desde IU en este municipio.