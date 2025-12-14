Adelante Andalucía denuncia un “intolerable blanqueamiento del machismo” tras el caso del exalcalde de Belalcázar

La portavoz de Adelante Andalucía en Córdoba, Mariví Serrano, ha valorado la dimisión del alcalde de Belalcázar como “indispensable por una cuestión de higiene democrática”, pero ha advertido de que las explicaciones ofrecidas por el regidor “desnudan la tolerancia y el blanqueamiento del machismo en la vida política”.

Serrano ha señalado que los mensajes que originaron la crisis, dirigidos a mujeres, “jamás se habrían pronunciado hacia un subordinado masculino por la falta de respeto que evidencian”, y ha denunciado que algunos responsables públicos estén intentando “justificar y minimizar” la gravedad de lo ocurrido mediante la idea de que se trataba de simples bromas, explica Adelante en una nota de prensa.

Arreglos "cosméticos"

La portavoz ha extendido su crítica al PSOE, acusándolo de no haber asumido todavía el significado real del feminismo: “El PSOE intenta arreglos cosméticos. Para muchos ‘señoros’, el feminismo es un eslogan porque son de izquierdas, mientras diseñan protocolos para no cumplirlos y dejan a las mujeres desprotegidas ante todo tipo de presiones”.

Serrano ha afirmado que los casos recientes de “machismo recalcitrante” dentro del PSOE “están camuflando los modos habituales de la derecha”, a la que ha acusado de presentarse como “adalid y referente espiritual de Occidente” mientras se sitúa “a años luz” de la defensa efectiva de los derechos de las mujeres.

La portavoz ha lanzado un mensaje de advertencia: “Si las mujeres de este país esperan que la derecha imponga modos más igualitarios y defienda sus derechos y libertades, estamos a las puertas de años muy oscuros. Nuestras hijas sufrirán las consecuencias de no avanzar y consolidar los derechos que se nos deben”.