Rescate decisivo en Montilla: la Guardia Civil desaloja de una vivienda en llamas a un matrimonio octogenario y a su cuidadora

La Guardia Civil ha rescatado a tres personas -un matrimonio octogenario y su cuidadora- del interior de una vivienda en llamas en la localidad de Montilla, según ha informado el instituto armado en una nota de prensa.

El suceso se produjo tras recibir un aviso en la central COS de la Comandancia de Córdoba alertando de un incendio en un domicilio. Una patrulla de seguridad ciudadana que prestaba servicio en el casco urbano se desplazó de inmediato al lugar, donde varios vecinos informaban de que en el interior aún permanecían las tres personas.

Poniendo en riesgo sus vidas

"Pese a la peligrosidad de la situación, con llamas activas en parte de la vivienda y gran cantidad de humo que dificultaba la respiración y la visibilidad", los agentes accedieron al interior con el objetivo de evacuar a todos los ocupantes, "poniendo en riesgo sus propias vidas", asegura la nota.

Durante la intervención también fue atendido el hijo del matrimonio, quien había intentado entrar en la vivienda para auxiliar a sus padres. Finalmente, los agentes lograron evacuar a las tres personas y, tras la atención inicial, el matrimonio y la cuidadora fueron trasladados al hospital de Montilla.