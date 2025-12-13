Política
El PSOE de Córdoba reafirma su "compromiso firme" con las políticas de igualdad y condena "contundentemente" las actitudes machistas
El partido emite un comunicado en el que explica que exigió "de manera rotunda" al alcalde de Belalcázar su dimisión, que se produjo hace unas horas
El PSOE de Córdoba, a través de su secretaría de Igualdad, ha emitido un comunicado en las últimas horas en referencia al "caso de presunto acoso sexual en Belalcázar", que ha acabado con la dimisión del alcalde de la localidad, Francisco Luis Fernández. El partido explica en la nota que ha "exigido de manera rotunda al alcalde de Belalcázar su dimisión y baja del PSOE, lo que se ha producido inmediatamente". "Condenamos contundentemente cualquier actitud machista o comportamiento que atente contra la dignidad y el respeto hacia las mujeres, más aún cuando se produce en el ámbito de la responsabilidad pública", continúa el comunicado.
Además, el PSOE cordobés afirma que su "prioridad es y será siempre la protección de las víctimas, el respaldo institucional y humano a quienes sufren este tipo de situaciones y la tolerancia cero ante cualquier forma de acoso o discriminación por razón de género". Por todo ello, los socialistas de la provincia reafirman su "compromiso firme y sin matices con la defensa de las políticas de igualdad, con la exigencia de responsabilidades cuando corresponde y con una actuación clara y contundente frente a conductas incompatibles con los valores feministas y democráticos que defiende el Partido Socialista".
Finaliza la nota asegurando que "la igualdad, el respeto y la dignidad de las mujeres no admiten ambigüedades".
