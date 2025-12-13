Montilla revive el legado de san Juan de Ávila

La Diócesis de Córdoba ofrece este fin de semana una experiencia cultural y espiritual singular de la mano de En casa del Maestro Ávila, un programa de visitas teatralizadas que abre sus puertas al pasado en la vivienda donde residió san Juan de Ávila.

La casa oratorio del último Doctor de la Iglesia universal se ha convertido este sábado en un espacio habitado por la memoria. Entre muros cargados de historia, los dos primeros pases de esta visita teatralizada registraron una extraordinaria acogida por parte del público, que respondió con interés y emoción a una iniciativa pensada para acercar, de manera viva y cercana, la figura del llamado Maestro de Santos.

Durante la jornada de mañana, domingo, tendrán lugar los dos últimos pases, a las 11.00 de la mañana y a las 12.30 del mediodía, y con carácter gratuito, previa reserva en el correo museo@diocesisdecordoba.es.

La actividad, impulsada con la colaboración del Grupo de Teatro Madre Encarnación y del Colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla, propone un recorrido inmersivo por el siglo XVI, una experiencia sensorial en la que el teatro, la palabra y el espacio se entrelazan para recrear escenas cotidianas, enseñanzas y episodios significativos de la vida de san Juan de Ávila. El guion, firmado por Antonio Salas Tejada, junto a la dirección de Antonio Luque-Romero Rodríguez, sostienen una puesta en escena que invita a escuchar, observar y, sobre todo, a sentir.

Divulgación histórica

Y es que el objetivo de la propuesta va más allá de la divulgación histórica. A lo largo del recorrido, los actores encarnan al humanista, al predicador y al hombre de fe que marcó a toda una generación, permitiendo a los visitantes asomarse a su pensamiento, a su manera de entender la educación y a su compromiso con la renovación espiritual de su tiempo. Además, todo ello sucede en el mismo espacio que habitó durante sus últimos años en Montilla, lo que añade autenticidad y emoción a la experiencia.

Una figura que marcó a una generación

San Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, el 6 de enero del año 1500. A lo largo de su vida desarrolló una intensa labor intelectual y pastoral, fundando centros de Teología y Humanidades en Baeza, Granada y Córdoba, además de colegios en ciudades andaluzas como Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, Montilla, Úbeda, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Palma del Río y Écija. Su influencia trascendió fronteras y llegó a orientar espiritualmente a figuras de primer orden como san Francisco de Borja, san Ignacio de Loyola o santa Teresa de Jesús .

En 1535 llegó a Córdoba, llamado por el obispo Álvarez de Toledo, donde entabló relación con fray Luis de Granada. Desde allí organizó predicaciones por numerosos pueblos andaluces, especialmente en las Sierras de Córdoba, logrando conversiones muy sonadas entre personas de alto rango. Gran dominador de la oratoria, su estilo retórico fue descrito por Francisco Terrones del Caño, quien destacó la pasión y la disposición interior con la que se dirigía a los fieles, «siempre con el propósito de ganar almas para Cristo».

Su pensamiento quedó reflejado en los memoriales que preparó para los concilios de Trento y Toledo, que consolidaron la relevancia de Montilla como foco intelectual durante el Siglo de Oro.

Mantuvo amistad con el obispo Cristóbal de Rojas, intervino en la conversión del Duque de Gandía, futuro san Francisco de Borja, y del portugués João Cidade Duarte, que más tarde sería conocido como san Juan de Dios. Su labor evangelizadora se extendió también por el sur de La Mancha y Extremadura, al tiempo que animó la creación de la Compañía de Jesús y organizó la Universidad de Baeza.

Enfermó en 1554, aunque continuó activo durante quince años más. Su estado de salud empeoró en 1569 y falleció el 10 de mayo de ese mismo año en Montilla, donde fue enterrado en la iglesia de La Encarnación, hoy Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila.

En este templo, situado en la calle Corredera, reposan sus reliquias en el altar mayor, convirtiéndose en uno de los principales referentes patrimoniales y espirituales de la ciudad, que el 6 de abril de 2019, 450 años después de su muerte, lo declaró Hijo Adoptivo.