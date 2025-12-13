El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales

En plena Sierra Morena, se levanta un pueblo cordobés que podría parecer un simple y pintoresco destino rural. Pero, excavando en su historia, y nunca mejor dicho, se puede entender que este lugar haya permanecido siglos y siglos escondido entre las lomas de la sierra: bajo su suelo se esconde una historia que mezcla misterio y riqueza. Según apuntan los historiadores, sus fundadores podrían haber elegido este remoto enclave para proteger los tesoros minerales que yacían bajo sus pies.

De hecho, en el entorno de este pueblo de Córdoba se han hallado galerías, pozos y socavones que atestiguan antiguas explotaciones de cobre, plata, oro y plomo. Esta riqueza minera, junto con la posición estratégica entre los caminos de Córdoba y Toledo, explicaría por qué este lugar, difícil de localizar y apartado de las rutas comerciales, se convirtió en refugio desde tiempos remotos. El historiador Ramírez de las Casas-Deza ya sugería que aquel aislamiento no fue casualidad.

Un pasado diverso

En los alrededores de la localidad se han hallado restos de castillos, cerámicas romanas, monedas árabes y una necrópolis visigoda que dibujan un pasado tan diverso como enigmático.

Restos del castillo. / Córdoba

Con la conquista cristiana, el enclave pasó a manos de Córdoba en 1242, tras ser tomado por Fernando III. Su castillo, del que hoy quedan algunos torreones, se convirtió entonces en símbolo de resistencia y refugio para los últimos cristianos que vivieron bajo dominio musulmán.

Un entorno natural privilegiado

Pero más allá de su historia, lo que sigue maravillando a quien lo visita es su entorno natural: el cauce del río Guadalbarbo, el paraje de Los Conventos -donde los monjes mozárabes buscaban retiro espiritual- o las fuentes de la Fuenfría y el Pilar, testigos de siglos de vida rural.

Sierra Morena, desde la localidad. / Córdoba

Un paisaje que conserva la serenidad de quien siempre ha vivido alejado y rodeado de un mar verde, quizá porque sus fundadores ya lo eligieron así para preservar su mayor riqueza. Este pueblo escondido tiene nombre, y está en el corazón de Sierra Morena: Obejo.