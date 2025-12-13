Jessica Jiménez asumirá la alcaldía de Belalcázar en funciones tras dimitir Francisco Luis Fernández

Hasta que se celebre un pleno extraordinario que determine la sucesión en el cargo, será Jessica Jiménez, primera teniente de alcalde, la que ejerza de alcaldesa en funciones en el municipio de Belalcázar tras la dimisión presentada el viernes tras un supuesto acoso del primer edil, Francisco Luis Fernández, a una mujer, según ha confimado a este periódico el secretario local del PSOE en el municipio, David Guerrero.

Según avanzó Guerrero, el PSOE de Belalcázar ha analizado este sábado por la tarde la situación para determinar los pasos que iban a dar a partir de la dimisión de Francisco Luis Fernández. La reunión se ha alargado hasta cerca de las 23.00 horas, aunque no ha querido hacer ninguna valoración al respecto, instando a una futura comunicación.

El secretario local del partido, David Guerrero, ha avanzado esta mañana a este periódico que «fuimos contundentes desde el momento en el que conocimos la noticia, no cabe otra postura que la de condenar los hechos y estar al lado de las mujeres».

Francisco Luis Fernández, ante el Ayuntamiento de Belalcázar. / Luis Gómez

El PSOE coRdobés, en 'shock'

Guerrero explicó que «estamos en ‘shock’, seguimos estándolo, todos los compañeros». El secretario local de los socialistas de Belalcázar señaló que «cuando saltó la noticia estábamos en el Ayuntamiento, empezamos a recibir llamadas y hablamos con él, nos pidió disculpas y nos dijo que nos había fallado. Tenemos claro que esto está lejos de lo que es el PSOE de Belalcázar, de los valores de nuestro partido y, por eso, pedimos la dimisión y él ha actuado de forma inmediata de manera institucional y orgánica», ya que Fernández pidió igualmente la baja como militante del Partido Socialista.

En Belalcázar no se ha hablado desde ayer de otra cosa. La sensación es de estupefacción por la repercusión de la noticia, pero no por lo que se cuenta, ya que son muchos los vecinos que aluden a que «era un tema conocido en el municipio». «Lo sabía mucha gente, era una cosa conocida», ha narrado una persona a Diario CÓRDOBA en un día donde también los silencios mandan y hay quienes prefieren no pronunciarse.