Una hamburguesa de Córdoba se corona como la mejor de Europa

No paran de cosechar fama y éxitos las hamburguesas de Córdoba. Las dos hamburguesas que se conviertieron en las mejores hamburguesas de España en la 6ª edición de The Champions Burger se coronan también como las mejores de Europa en la final del reconocido certamen gastronómico que se ha celebrado en Barcelona. Nolito's, de Puente Genil ha el primer premio a nivel europeo y Godeo vuelve a situarse en segunda posición.

A la ciudad condal llegaron las 32 mejores hamburguesas de la gira 2025 de The Champions Burger, junto a una sorprendente selección internacional de restaurantes procedentes de Andorra, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia, que han competido por alzarse con el título europeo después de una intensa competición.

Según informa la organización, a lo largo de 10 meses, el festival ha recorrido 56 ciudades de 16 comunidades autónomas en una edición histórica, que ha dado el salto internacional con paradas en París y Oporto. El certamen ha recibido la visita de 8 millones de personas y han participado más de 300 hamburgueserías. El público asistente ha vuelto a ser el protagonista, eligiendo la hamburguesa ganadora gracias a sus valoraciones y votaciones.

En concreto, la propuesta vencedora, la Diamante Azul, ha ganado de nuevo después de su triunfo en la final de la Mejor hamburguesa de España celebrada recientemente en la Comunidad de Madrid. Una atrevida burger gracias a su pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy, como la define The Champions Burger.

Nolito's gana el premio a Mejor Hamburguesa de Europa. / CÓRDOBA

El podio tiene sombrero cordobés

La segunda posición ha sido para el restaurante también cordobés Godeo, con la Royale Gold, que se ha mantenido en la parte alta del ranking durante toda la ruta y que consiguió el mismo puesto en la final de la Comunidad de Madrid. La receta incorpora pan brioche cubierto de oro comestible, carne de chuletón, queso ahumado, pastrami y costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, mermelada de beicon, crema agria ahumada, beicon bits y salsa Emmy.

Los tres ganadores de Mejor Burger de Europa de The Champions Burger. / CÓRDOBA

Completa el podio la propuesta Money Mayweather, de los malagueños Gottan Grill, que se alzaron el año pasado con el título de Mejor hamburguesa de Europa 2024 celebrado en Barakaldo (Bilbao). La elaboración incluye un bagel brioche gratinado con parmesano y mozzarella, picada de chuletón, costilla a baja temperatura Canadian Glazed, chédar fundido, beicon tostado, mayonesa Money Brasa y cebolla crujiente.

El festival seguirá abierto en Barcelona hasta este domingo 14 de diciembre, para que el público asistente pueda disfrutar y probar las mejores hamburguesas del tour 2025.