EL TIEMPO EN CÓRDOBA
El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, sábado 13 de diciembre
Consulta la previsión del tiempo en Villanueva de Córdoba para hoy, sábado 13 de diciembre, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aquí puedes consultar el tiempo previsto para hoy en todos los municipios de Córdoba, Andalucía y España.
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
- Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
- Finalizada la primera reforma integral del interior del Palacio Ducal de Fernán Núñez
- El castillo árabe que custodiaba el camino a Toledo: una fortaleza perdida entre tres pueblos de Córdoba
- Rute, el pueblo cordobés de la Navidad, espera más de 20.000 visitantes en su calles y museos durante el puente