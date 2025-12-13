Política
Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne esta tarde la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
“Lo sabía mucha gente”, comentan los vecinos sobre el caso de Francisco Luis Fernández, quien reconoció al partido que les "había fallado"
No se habla de otra cosa en Belalcázar. La dimisión del alcalde de la localidad Francisco Luis Fernández (PSOE) tras difundirse unos mensajes de contenido sexual a una subordinada copan las conversaciones en cualquier rincón del municipio. La sensación es de estupefacción por la repercusión de la noticia, pero no por lo que se cuenta, ya que son muchos los vecinos que aluden a que “era un tema conocido en el municipio”. “Lo sabía mucha gente, era una cosa conocida”, narra una persona a Diario CÓRDOBA en un día donde también los silencios mandan.
Jessica Jiménez, alcaldesa en funciones
Mientras tanto, el PSOE de Belalcázar mantiene en la tarde de este sábado una ejecutiva en la que analizará la situación y determinará los pasos que van a dar a partir de la dimisión de Francisco Luis Fernández. Una renuncia que se le solicitó desde el PSOE provincial, pero también desde la Agrupación socialista local. Así lo confirmó a este periódico el secretario local del partido, David Guerrero, que indicó que “fuimos contundentes desde el momento en el que conocimos la noticia, no cabe otra postura que la de condenar los hechos y estar al lado de las mujeres”.
Guerrero explica que “estamos en shock, seguimos estándolo, todos los compañeros”. El secretario local de los socialistas de Belalcázar señala que “cuando saltó la noticia estábamos en el Ayuntamiento, nos pidió disculpas y nos dijo que nos había fallado. Tenemos claro que esto está lejos de lo que es el PSOE de Belalcázar, de los valores de nuestro partido y, por eso, pedimos la dimisión y él ha actuado de forma inmediata”. Hasta que se celebre un pleno extraordinario que determine la sucesión en el cargo, será Jessica Jiménez, primera teniente de alcalde, la que ejerza de alcaldesa en funciones.
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
- Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
- Finalizada la primera reforma integral del interior del Palacio Ducal de Fernán Núñez
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- El castillo árabe que custodiaba el camino a Toledo: una fortaleza perdida entre tres pueblos de Córdoba