Villafranca y El Carpio abren todo el fin de semana sus mercados navideños

Los municipios de El Carpio y Villafranca de Córdoba celebran este fin de semana sus mercados navideños, dos espacios en los que estos dos pueblos de la comarca del Alto Guadalquivir tratan de potenciar el comercio de cercanía entre talleres, espectáculos, degustaciones y mucho más.

Son cientos los vecinos que recorren ambos mercados porque «te atrapan», afirman, ya que consideran que encuentran "chollos y ofertas" muy buenas. El más madrugador en estrenarse este viernes ha sido Villafranca, que a las 16.30 de la tarde ha abierto el telón de la caseta municipal para dar la bienvenida a los asistentes.

Con la magia de la Navidad, a la entrada del recinto se encuentra el alfarero Fernando Cantarero, que, como viene haciendo desde hace 14 años, cuando se puso en marcha este mercado, no ha faltado a la cita, dando a conocer su arte y profesionalidad. A continuación, los comerciantes de Acevi (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villafranca) han trasladado hasta el recinto una gran cantidad de productos de su muestrario para ponerlos a la venta y darse a conocer.

Las autoridades recorren el mercado navideño de Villafranca durante su inauguración. / Casavi

Productos locales e interesantes ofertas

En total, 24 estands y medio centenar de empresas del pequeño y mediano comercio local. «Animación, buena armonía y diversificación económica», ha afirmado el alcalde, Francisco Palomares, en el acto inaugural, «en un momento en el que Villafranca no para de estar de moda por muchos y buenos motivos».

En El Carpio el mercado se ha instalado también en la caseta municipal y ha abierto sus puertas a las 17.00 horas. Allí, la alcaldesa en funciones, Vanessa Mariscal, ha cortado la cinta inaugural en compañía de la tesorera de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de El Carpio (Acerca), Ana Victoria Podadora.

En torno al recinto se establecen los diferentes expositores, con productos locales e interesantes ofertas para realizar las compras de cara a esta Navidad. Mariscal ha destacado que «esta nueva cita cuenta con un importante respaldo social y colectivo y son muchos los vecinos de la comarca y de otros puntos de la provincia los que nos visitan para conocer de primera mano lo que se hace en El Carpio".