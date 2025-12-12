El parque San Martín de Añora, línea divisoria de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir

La zona norte de la provincia de Córdoba, por su proximidad a Extremadura y Castilla La Mancha, está dividida en una parte que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y ejemplo es el embalse de La Colada, y otra a la Confederación del Guadalquivir, al que se adscribe el embalse de Sierra Boyera.

Pero ¿dónde se encuentra la línea divisoria administrativa entre ambas cuencas? En la superficie del parque San Martín, que pertenece al Ayuntamiento de Añora, y que se encuentra ubicado a unos seis kilómetros del casco urbano, en la cima del Cerro del Cuerno.

En este espacio, dotado de alojamientos rurales y distintos espacios para realizar actividades, se recogen las primeras aguas de las cuencas hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir.

De hecho, la línea divisoria de ambas cuencas coincide exactamente con el camino principal de acceso al parque. Así lo han destacado desde el Ayuntamiento de Añora, donde explican que esto es así porque “en la finca se inicia una elevación del terreno, hasta el cerro del Cuerno, a 704 metros de altitud, y que se extiende en dirección sureste.

A un lado del camino, en la cuenca del Guadiana comienzan a encauzarse las aguas rápidamente formando el arroyo del Águila, que poco después vierte sus aguas en el río Guadarramilla y que kilómetros más adelante llegarán al río Guadamatilla. Sin embargo, en la vertiente del Guadalquivir, al otro lado del camino, las aguas se encauzan más lentamente hasta el arroyo García, afluente del río Cuzna, para llegar al Guadalmellato y al río Guadalquivir.

Un camino sirve como línea divisoria

Esa divisoria de produce en este parque situado en plena dehesa de Los Jarales, un paraje en el que se sitúa un denso bosque de encinas, en el que se encuentran ejemplares muy antiguos pero con un arbolado en buen estado.

La cuenca del Guadalquivir ocupa la mayor superficie de la provincia, mientras que la del Guadiana alcanza básicamente la zona norte.

La Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba, que diseñó y señalizó, junto al Ayuntamiento, la ruta de la Dehesa de la Vera en la misma zona, hace hincapié en que no es normal encontrarse con que un camino sirve como divisoria de aguas entre Guadalquivir y Guadiana como ocurre este caso, y ello con otra particularidad, y es que buena parte de los municipios de Los Pedroches tienen su término municipal repartido entre las dos cuencas, lo que la convierte prácticamente en la única comarca donde esto pasa.

Esa divisoria se produce, además, sin que la zona de Los Pedroches destaque por importantes recursos fluviales.

Plano que marca la línea divisoria entre las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir. / CÓRDOBA

Recursos del parque

El parque San Martín destaca por constituir, por su ubicación, un mirador natural desde el cual se puede observar gran parte de Los Pedroches. Rodeado por una dehesa en buen estado de conservación, pero también con arbolado con mucha antigüedad, ofrece una gran variedad floral y una interesante fauna, especialmente rica en aves. Este apacible lugar invita al visitante al descanso y a recrearse en la belleza del paisaje al atardecer o, por el contrario, a disfrutar de deportes de aventura en la naturaleza como senderismo, tracking o rutas en BTT.

Repartidas por todo el parque, existen zonas habilitadas como merenderos que disponen de bancos, mesas y barbacoas, disponibles de forma gratuita para todo aquel que desee disfrutar de una agradable jornada en el campo. De hecho, son ya muchas las familias, empresas, asociaciones y grupos de amigos que, respetando el entorno, elijen el parque San Martín para sus celebraciones al aire libre.

En el centro del parque encontramos la ermita de San Martín, patrón de Añora, que da nombre al parque.

Pero sin duda, los principales atractivos turísticos y educativos del parque, que está abierto de viernes a domingo, son los relacionados con el Aula de la Naturaleza, albergue, nave-refugio y alojamientos rurales, junto con todas las actividades que llevan adjuntas.

Por otra parte, cuenta con el Centro de Interpretación de la Ganadería para hacer partícipe al visitante de todo lo relacionado con el sector ganadero, distribuyendo la información en varias temáticas como historia de la ganadería, oficios ganaderos, tipos y cuidados del ganado, tradiciones ligadas a la ganadería, productos ganaderos, etcétera.

Además, dispone del Centro de Especialización Gastronómica de la Dehesa y el Cerdo Ibérico (Adehesa), que plantea diversas iniciativas relacionadas con la formación de distinto nivel, organización de conferencias y jornadas.

Desde el parque San Martín impulsan proyectos y actividades destinadas a la conservación de la dehesa, a la puesta en valor de sus producciones y a la búsqueda de alternativas que generen nuevas oportunidades, siempre teniendo muy en cuenta el factor de sostenibilidad ambiental.