Montilla abre el proceso participativo para elaborar su V Plan Municipal de Igualdad

El Ayuntamiento de Montilla ha abierto el proceso participativo para la redacción del V Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades con el objetivo de definir, con voces múltiples y con una mirada más amplia, las políticas municipales de igualdad para los próximos cuatro años.

La presentación de esta nueva fase llega apenas unas semanas después de que el Ayuntamiento diera a conocer el informe de evaluación del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, un documento que ha permitido revisar, pieza a pieza, el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la vigencia del plan anterior.

Durante la presentación, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha explicado que este “proceso participativo se pone en marcha tras la reciente evaluación del anterior Plan, que permitió conocer el grado de cumplimiento de sus objetivos y sentar las bases de la nueva estrategia municipal”.

Y es que la comisión encargada de su redacción se constituyó hace apenas unos días e integra a los tres grupos políticos con representación en el Pleno municipal, junto al Consejo de la Mujer, a colectivos sociales con especial representación femenina y al equipo técnico del Área de Igualdad.

Un documento "desde cero"

Esta estructura plural ya trabaja en un documento que, según confirmó la responsable municipal, se elaborará “prácticamente desde cero”, debido a que el plan anterior “carecía de indicadores de cumplimiento”, lo que, a su juicio, ha supuesto un “esfuerzo adicional” en su evaluación.

En paralelo, la ciudadanía dispone desde hoy del primer cuestionario habilitado por el Ayuntamiento en este enlace. Se trata de un formulario confidencial, dirigido a vecinos y vecinas de todas las edades, con 34 preguntas que permiten recoger percepciones, actitudes y experiencias relacionadas con la igualdad en Montilla. Al respecto, Lidia Bujalance ha señalado que “para este Ayuntamiento es fundamental conocer la opinión de la ciudadanía y tomar el pulso a la igualdad en todas las áreas municipales”.