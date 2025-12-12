La Junta presenta alegaciones "fundamentadas" a la planificación eléctrica para 2030 en Córdoba

La Junta de Andalucía ha presentado las alegaciones a la planificación eléctrica del Gobierno central hasta 2030, que incluyen infraestructuras necesarias especialmente para el Norte de la provincia de Córdoba. El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, ha explicado que estas reclamaciones están "fundamentadas" con criterios técnicos y cuentan con el apoyo de sindicatos y empresarios. El plazo para alegar acaba el próximo 16 de diciembre.

La principal demanda es una línea de evacuación de 400 Kw para las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, que actualmente presentan problemas de suministro según la Junta. También hay otras reclamaciones de subestaciones y puntos de acceso a la red eléctrica en zonas del Sur de Córdoba. Molina ha apuntado que "sin estas posiciones no pueden tener esa potencia para conectarse a la red y cumplir con los proyectos que hay en Córdoba".

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, prometió en Córdoba a principios de noviembre que la nueva planificación eléctrica hasta 2030 incluirá las demandas de la provincia. Hasta el momento, el documento conocido no contempla esa infraestructura que demandan administraciones, empresarios y sindicatos. Para incluirlas, el Gobierno tendrá que aceptar las alegaciones presentadas ahora por la Junta.

Molina no confía en la promesa de Montero. "La única respuesta formal que tenemos es un no; de manera informal hay anuncios sin fundamento", ha dicho el delegado del Gobierno para referirse al compromiso de la vicepresidenta. Por eso, ha insistido, "hemos presentado alegaciones fundamentadas".