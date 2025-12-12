La Fundación de Municipios Pablo de Olavide premia la excelencia académica de cuatro estudiantes cordobeses

La localidad sevillana de Dos Hermanas ha acogido este viernes el acto institucional de entrega de los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, en su edición 2024/2025.

Estos galardones reconocen el esfuerzo y el trabajo del alumnado que cursa los estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico en los diecisiete municipios que integran el Patronato de la Fundación, entre ellos Fuente Palmera, Fuente Carreteros, La Carlota y San Sebastián de los Ballesteros. El premio consiste en un diploma acreditativo, una dotación económica de 900 euros.

Con anterioridad a la gala se ha celebrado en la Ciudad del Conocimiento del Ayuntamiento de Dos Hermanas la 55.ª sesión del Patronato de la Fundación con la asistencia de alcaldes, concejales y representantes universitarios. En la misma se ha tratado, entre otros asuntos, el Plan de Actuación y Presupuesto para el ejercicio 2026, en el que destaca la continuación del proyecto editorial Olavide Ilustración cuyo principal objetivo es contribuir al conocimiento científico de la figura de Pablo de Olavide y Jaurégui, así como de la historia, el patrimonio y la cultura de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, exponentes de la Ilustración en España.

Asimismo, se ha propuesto la producción de un audiovisual en homenaje póstumo a Rosario Valpuesta Fernández, primera rectora y fundadora de la Universidad Pablo de Olavide, segunda mujer en serlo de una universidad española, y la primera de una andaluza, y creadora y primera presidenta de la Fundación de Municipios, en el año 2001. Se conmemorará así también en 2026 el 25 aniversario de la institución.

Premiados

La estudiante premiada de Fuente Palmera ha sido Lorena López Martínez, que obtuvo una nota media de 10 en los dos años de Bachillerato cursados en el IES Colonial. Actualmente estudia Medicina en la Universidad de Castilla La Mancha, en Albacete, compaginándolo con la práctica del fútbol en las filas del Fundación Albacete Balompié.

En Fuente Carreteros la alumna galardonada es María Fernández Díaz. También realizó el Bachillerato en el IES Colonial con un 9,94 de nota media. Este año comenzó el doble grado de Traducción e Interpretación y Turismo en la Universidad de Granada.

El estudiante premiado de La Carlota ha sido Rafael Jesús Sánchez Bernier, que estudió el Bachillerato en el IES Nuevas Poblaciones logrando un 10 de nota media. Este año inició el grado de Medicina en la Universidad de Ciudad Real, “la carrera que siempre he querido hacer”.

Por San Sebastián de los Ballesteros el galardón recayó en Alejandro Rovi Prieto, que cursó el Bachillerato en el IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez alcanzando una nota media de 8,71. En la actualidad estudia Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba y cree que el premio “sirve para motivarnos a seguir con los estudios y labrarnos un interesante futuro”.