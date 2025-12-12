Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025: 53 plazas entre turno libre y promoción interna

La oferta incluye 35 plazas de nueva creación y 18 de promoción interna y prioriza la estabilidad y la reducción de la temporalidad

Tatiana Pozo explica los detalles de la oferta pública de empleo 2025 de la Diputación de Córdoba.

Tatiana Pozo explica los detalles de la oferta pública de empleo 2025 de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha presentado su Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2025, aprobada por la junta de gobierno el pasado 9 de diciembre tras su negociación en la Mesa General de Negociación. La oferta contempla un total de 53 plazas, de las que 35 corresponden a turno libre y 18 a promoción interna.

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la institución provincial, Tatiana Pozo, ha subrayado el "amplio consenso alcanzado en el proceso de negociación", destacando que este acuerdo refleja el "clima de diálogo" que ha rodeado la elaboración de la propuesta.

Pozo ha señalado que esta OEP responde a la apuesta de la Diputación por la estabilidad en el empleo, la reducción de la temporalidad, el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de empleo público y el reconocimiento profesional del personal de la institución.

Refuerzo de los servicios públicos

Según ha explicado, se ha aprobado el número máximo de plazas permitido por la tasa de reposición fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que ha permitido configurar una oferta "sólida, responsable y orientada a reforzar los servicios públicos que se prestan a los municipios y a la ciudadanía".

De las 35 plazas de nueva creación, 26 corresponden a personal funcionario y 9 a personal laboral. La responsable de Recursos Humanos ha indicado que estas incorporaciones permitirán cubrir vacantes reales y consolidar equipos considerados clave para el funcionamiento de la Diputación.

La oferta incluye perfiles variados y ajustados a las necesidades operativas de la institución, con especial presencia en los servicios de carreteras y mantenimiento de infraestructuras, atención a personas con discapacidad con una distribución específica, servicios administrativos y de apoyo a la gestión pública, prevención de riesgos laborales y apoyo técnico.

En relación con las 18 plazas de promoción interna, siete están destinadas a personal funcionario y 11 a personal laboral. Al igual que en el turno libre, se ha aprobado el número máximo de plazas permitido. Pozo ha destacado que esta promoción interna responde al principio de reconocer la experiencia y formación del personal, facilitando su desarrollo profesional y contribuyendo a mejorar la calidad del servicio público.

Plazas para personas con discapacidad

La delegada también ha remarcado que la OEP mantiene un compromiso con la inclusión, respetando la reserva de plazas para personas con discapacidad conforme a la normativa vigente.

Pozo ha definido esta Oferta de Empleo Público como "equilibrada, negociada, consensuada, orientada a la estabilidad y comprometida con la inclusión", en línea con el objetivo de avanzar hacia una administración moderna, eficiente y al servicio de la ciudadanía.

