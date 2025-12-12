Baena presenta un presupuesto de 22,8 millones para 2026 con el foco puesto en lo social y la estabilidad financiera

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, acompañada por miembros del equipo de gobierno, ha presentado el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Baena y Albendín para el ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 22,8 millones de euros tanto en ingresos como en gastos. El documento cumple los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, y cuenta con informes favorables de intervención.

La regidora ha definido estas cuentas como "el presupuesto más social elaborado por este equipo de gobierno", destacando que las personas y la justicia social continúan siendo el eje central de la acción municipal. El presupuesto mantiene congelados todos los impuestos y tasas municipales, entre ellos el IBI, las plusvalías, el impuesto de vehículos y diversas tasas, y conserva e incrementa las bonificaciones dirigidas a familias numerosas, a obras en el casco histórico y a actuaciones de accesibilidad en viviendas.

La alcaldesa ha recordado que desde la toma de posesión, en junio de 2023, el Gobierno municipal ha sacado adelante cuatro presupuestos consecutivos, recordando que el Ayuntamiento carecía de presupuesto aprobado para 2023 al inicio del mandato. Este esfuerzo, ha afirmado, ha permitido regularizar procedimientos administrativos, corregir desviaciones de gasto heredadas y recuperar la capacidad de planificación.

La deuda municipal

En este contexto, el Ayuntamiento continúa reduciendo el gasto corriente y ha situado la deuda municipal en 369.000 euros, una cifra muy alejada de los 13 millones de euros registrados hace una década.

En el ámbito social, el presupuesto recoge un incremento de la ayuda a domicilio municipal hasta los 106.000 euros, con el objetivo de atender a más personas mientras esperan la resolución de su situación de dependencia por parte de la Junta de Andalucía. Asimismo, se refuerzan las líneas de apoyo al emprendimiento local, que alcanzan los 60.000 euros, y se mantienen los programas de empleo verde y de solidaridad. Las cuentas incluyen también actuaciones en accesibilidad, rehabilitación de viviendas y reformas funcionales de cuartos de baño dirigidas a personas mayores y con problemas de movilidad.

En cuanto a los ingresos, la alcaldesa ha explicado que el aumento de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), que pasa de alrededor de 300.000 a casi 600.000 euros mensuales, supone un alivio para las finanzas municipales. Frente a ello, ha señalado el descenso de la Patrica, la aportación autonómica, criticando la falta de compromiso de la Junta de Andalucía con los municipios.

Las inversiones ascienden a 3,2 millones

Pese a que cerca de 20 millones de euros se destinan a gastos fijos, el presupuesto prevé para 2026 un total de 3,2 millones de euros en inversiones, que se verán complementadas con subvenciones estatales y europeas actualmente en gestión. Entre las actuaciones previstas se encuentran la redacción del proyecto para la reforma integral de la calle Puerta de Córdoba, la intervención en el parque de San Antón con zonas sostenibles y nuevas áreas infantiles, la segunda fase de mejora del edificio del Silo con criterios medioambientales, la adquisición de nueva maquinaria y la renovación de invernaderos municipales, así como la construcción de un nuevo depósito de agua en los huertos sociales de Huerta Sequilla.

El listado de inversiones incluye también la instalación de anclajes y líneas de vida en la ladera sur para trabajos seguros, la creación del primer refugio municipal para gatos conforme a la Ley de Bienestar Animal, la automatización de puntos de riego agrícola y la realización de catas en las fosas comunes del cementerio tras los estudios de georradar.

Contratación de 18 jóvenes

En materia de personal, el presupuesto incorpora la subida salarial estatal del funcionariado y la contratación de 18 jóvenes durante seis meses a través del programa Actívate Joven, con una inversión superior a los 200.000 euros. Además, durante 2026 continuará la ejecución del programa europeo financiado por el Fondo Social Europeo Plus y la Fundación Biodiversidad, que aporta 1,3 millones de euros para la formación y contratación de 30 jóvenes en labores medioambientales y de mantenimiento de zonas verdes.

El equipo de gobierno ha subrayado que el presupuesto de 2026 garantiza la continuidad de las políticas desarrolladas en los últimos años, prioriza el ámbito social y mantiene el esfuerzo por regularizar contratos, mejorar los servicios públicos y modernizar las infraestructuras municipales. El documento será ahora remitido para su debate y aprobación.