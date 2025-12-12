El alcalde de Belalcázar dimite tras ser señalado por acoso sexual

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, ha dimitido tras ser señalado por acoso a una supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. El socialista también ha renunciado a sus cargos institucionales y orgánicos en el PSOE y ha solicitado su baja como militante, tal y como le había pedido el partido, aunque circunscribe la publicación de unas conversaciones de whatsapp de alto contenido sexual al ámbito privado con esta mujer.

En su nota de dimisión, el exalcalde sostiene que "es importante aclarar que las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento. Me duele ver que mis actos puedan haber causado confusión o malestar, y asumo toda la responsabilidad por ello".

Por todo ello, Fernández pide disculpas "sinceramente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esta situación, así como a los vecinos y vecinas de Belalcázar. Soy plenamente consciente de que el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier cargo público, y reconozco que no he estado a la altura de las expectativas que la ciudadanía tiene de su alcalde".

El PSOE ya había cambiado la ejecutiva local antes de que saliera a luz este caso de presunto acoso sexual. Lo hizo en una asamblea celebrada el pasado 14 de noviembre, en la que los militantes dieron la secretaría general del partido en la localidad de Los Pedroches a David Guerrero, actual concejal de Juventud y Participación Ciudadana. En ese momento el propio Guerrero afirmaba en sus redes sociales su compromiso de "trabajar en un proyecto serio y constructivo para nuestra agrupación y nuestro municipio, pensando en su futuro".

Comunicado del PSOE

El PSOE de Córdoba, por su parte, ha emitido un comunicado asegurando que Luis Fernández Rodríguez "ha comunicado a la dirección provincial del PSOE de Córdoba, ante la petición de renuncia a la militancia y de sus cargos instituciones por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa, su decisión de entregar de manera inmediata todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas hoy en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual".

Por el momento el PP, consultado por este medio, no se ha pronunciado sobre este caso que afecta al alcalde belalcazareño.

Conversaciones de alto contenido sexual

Francisco Luis Fernández ha sido señalado este viernes por acoso sexual tras revelarse unos mensajes enviados por whatsapp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. Las conversaciones del regidor con esta mujer han sido publicadas por ABC y en ellas Fernández se dirige a su interlocutora con expresiones como "estoy solito en el ayunta" y le reclama "una buena comida de almeja".

Fernández, en conversación con este medio, asegura que estas conversaciones se enmarcan en el ámbito privado y niega que la receptora de los mensajes sea una subordinada o trabajadora del Ayuntamiento. "No es subordinada, ni trabajadora del Ayuntamiento. Los trabajadores son los que están todos los días", ha dicho el alcalde, muy afectado, que afirma haber conocido la noticia hoy mismo.

"Será una persona que he hablado con ella", pero "no es una trabajadora del Ayuntamiento", ha indicado Fernández, añadiendo que este asunto "es una cosa privada" y "hacemos carnaza de todos lados". Tras conocer la noticia, Fernández ha manifestado a este medio que "me da vergüenza salir a la calle".

Parte de las conversaciones, tal como puede verse en los whatsapp, se remontan al año 2023. En ellas, Fernández le dice a la mujer que la echa "mucho de menos" y le indica que "de verdad tengo ganas". Algunos de esos mensajes se mandaron de noche y la mujer le recrimina su actitud. "Anda anda duérmete" o "anda anda déjate de gilipolleces" son algunas de las respuestas que recibe el alcalde.