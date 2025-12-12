Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadToldos en la FeriaParcelas irregularesRey GasparMédicosBLETLluvia
instagramlinkedin

Provincia

El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: "No es una trabajadora del Ayuntamiento"

Francisco Luis Fernández circunscribe unas conversaciones de Whatsapp de alto contenido sexual al ámbito privado y niega que se trate de una trabajadora municipal

Francisco Luis Fernández, ante el Ayuntamiento de Belalcázar.

Francisco Luis Fernández, ante el Ayuntamiento de Belalcázar. / Luis Gómez

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández (PSOE), ha sido señalado este viernes por acoso sexual tras revelarse unos mensajes enviados por whatsapp a una mujer, supuesta trabajadora del Ayuntamiento de esta localidad de Los Pedroches. Las conversaciones del regidor con esta mujer han sido publicadas por ABC y en ellas Fernández se dirige a su interlocutora con expresiones como "estoy solito en el ayunta" y le reclama "una buena comida de almeja".

Fernández, en conversación con este medio, asegura que estas conversaciones se enmarcan en el ámbito privado y niega que la receptora de los mensajes sea una subordinada o trabajadora del Ayuntamiento. "No es subordinada, ni trabajadora del Ayuntamiento. Los trabajadores son los que están todos los días", ha dicho el alcalde, muy afectado, que afirma haber conocido la noticia hoy mismo.

"Será una persona que he hablado con ella", pero "no es una trabajadora del Ayuntamiento", ha indicado Fernández, añadiendo que este asunto "es una cosa privada" y "hacemos carnaza de todos lados". Tras conocer la noticia, Fernández ha manifestado a este medio que "me da vergüenza salir a la calle".

Parte de las conversaciones, tal como puede verse en los whatsapp, se remontan al año 2023. En ellas, Fernández le dice a la mujer que la echa "mucho de menos" y le indica que "de verdad tengo ganas". Algunos de esos mensajes se mandaron de noche y la mujer le recrimina su actitud. "Anda anda duérmete" o "anda anda déjate de gilipolleces" son algunas de las respuestas que recibe el alcalde.

Noticias relacionadas y más

Por el momento no se ha manifestado el PSOE cordobés sobre este caso de supuesto acoso sexual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
  2. Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
  3. Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
  4. Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
  5. Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
  6. Finalizada la primera reforma integral del interior del Palacio Ducal de Fernán Núñez
  7. El castillo árabe que custodiaba el camino a Toledo: una fortaleza perdida entre tres pueblos de Córdoba
  8. Rute, el pueblo cordobés de la Navidad, espera más de 20.000 visitantes en su calles y museos durante el puente

La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos

La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos

El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: "No es una trabajadora del Ayuntamiento"

El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: "No es una trabajadora del Ayuntamiento"

Un camionero investigado por conducir ebrio tras volcar en la N-420 cerca de Cardeña y provocar una colisión

Un camionero investigado por conducir ebrio tras volcar en la N-420 cerca de Cardeña y provocar una colisión

La Junta presenta alegaciones "fundamentadas" a la planificación eléctrica para 2030 en Córdoba

La Junta presenta alegaciones "fundamentadas" a la planificación eléctrica para 2030 en Córdoba

Baena presenta un presupuesto de 22,8 millones para 2026 con el foco puesto en lo social y la estabilidad financiera

Baena presenta un presupuesto de 22,8 millones para 2026 con el foco puesto en lo social y la estabilidad financiera

La Diputación de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025: 53 plazas entre turno libre y promoción interna

La Diputación de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025: 53 plazas entre turno libre y promoción interna

A la espera de El Gordo: cinco cifras de la Lotería de Navidad 2025 en Córdoba

A la espera de El Gordo: cinco cifras de la Lotería de Navidad 2025 en Córdoba

¿Una provincia poco afortunada? Estas son las veces que ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad en Córdoba

¿Una provincia poco afortunada? Estas son las veces que ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad en Córdoba
Tracking Pixel Contents