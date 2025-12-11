El Teatro Circo de Puente Genil afronta su puesta a punto más completa en tres décadas

El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha la primera revisión técnica de las instalaciones escénicas del Teatro Circo desde su apertura en 1995, una actuación histórica que permitirá garantizar la seguridad, la funcionalidad y el mantenimiento preventivo de todos los elementos mecánicos y eléctricos del espacio cultural.

Los trabajos, ejecutados por Chemtrol, empresa especializada en mantenimiento de instalaciones escénicas, han consistido en una inspección exhaustiva de todos los componentes vitales de la maquinaria, así como de aquellos sometidos a mayor desgaste, con el objetivo de evaluar su estado y determinar la necesidad de sustitución o ajuste de cada uno de ellos.

La concejala delegada de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, ha subrayado que esta actuación "marca un antes y un después en el mantenimiento del Teatro Circo, porque por primera vez desde su apertura en 1995 se realiza una revisión completa y especializada que nos permitirá conocer con precisión el estado de todos los sistemas escénicos". Delgado ha señalado que "esta inversión supone una garantía para la seguridad del personal técnico, de las compañías y de todos los espectadores que disfrutan de la programación cultural del municipio".

Un telón cortafuegos y raíl motorizado

La revisión, que ha tenido un coste de 3.375,90 euros, ha incluido la comprobación de la tornillería, sistemas de fijación, tensores, cables de acero y sus accesorios, además de la verificación de la instalación eléctrica de fuerza y control, los elementos de maniobra, los sistemas de seguridad y todos los dispositivos de protección del teatro.

Entre los elementos revisados destacan el telón cortafuegos, el raíl motorizado de la cortina americana, los cortes motorizados ubicados bajo peine y los cortes manuales, todos ellos esenciales para el desarrollo seguro y profesional de la actividad escénica del Teatro Circo.

Además, se ha adquirido una mesa de iluminación nueva que regula los proyectores de iluminación escénica, la domotización de la máquina de climatización y la colocación de marquesinas exteriores de zona de entrada y salida al patio.

Un referente cultural en la provincia

Asimismo, la edil ha destacado la relevancia de esta intervención para la planificación futura en este espacio cultural: "Este diagnóstico nos permitirá programar con rigor las mejoras necesarias y acometer, con una visión a medio y largo plazo, actuaciones que aseguren que nuestro Teatro Circo siga siendo un referente cultural en la provincia. Apostar por el mantenimiento es apostar por la excelencia y por seguir ofreciendo espectáculos de primer nivel".

"La cultura en Puente Genil está viviendo un gran momento porque apostamos por una programación pensada por y para todos los pontanenses", asegura Delgado, quien añade que "trabajamos para hacer de la cultura un pilar fundamental de nuestro pueblo mediante una oferta permanente, diversa y de calidad que, además, está contando con una magnífica acogida por parte de la ciudadanía".