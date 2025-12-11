Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A 20 días de acabar el año

El PSOE reprocha a Fuentes que aún no tenga el borrador de los Presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026

Esteban Morales denuncia "falta de responsabilidad" y propone ampliar el Programa Invierte hasta los 30 millones para garantizar financiación estable a los ayuntamientos

Esteban Morales, en rueda de prensa en la Diputación de Córdoba.

Esteban Morales, en rueda de prensa en la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha criticado este jueves que, a veinte días de finalizar el año, el gobierno provincial del PP no haya remitido todavía a la oposición el borrador de los Presupuestos de 2026. Morales considera "inaceptable" que, a estas alturas de diciembre, no exista ninguna documentación disponible para iniciar la negociación, algo que atribuye a una "falta de responsabilidad" del presidente de la institución, Salvador Fuentes.

El portavoz ha cuestionado si la intención del gobierno provincial es "enviar un papel dos minutos antes de convocar un pleno extraordinario", y ha advertido de que el Grupo Socialista no negociará nada mientras no se respondan las solicitudes de información pendientes, algunas desde hace más de seis meses.

Además de denunciar la falta de información, Morales ha planteado que las cuentas de 2026 deben incluir una ampliación del Programa Invierte hasta los 30 millones de euros, incorporando remanentes y superávit de la Diputación. El objetivo, ha explicado, es garantizar financiación prácticamente incondicionada para los ayuntamientos y permitir que cada municipio pueda planificar sus proyectos con autonomía y estabilidad.

El portavoz ha recordado que alcaldes y alcaldesas de toda la provincia reclaman una convocatoria "más amplia y unificada", que evite la dispersión de líneas y facilite conocer con antelación los fondos disponibles para 2026. También ha insistido en la necesidad de reforzar las empresas públicas provinciales para evitar déficits estructurales que, según ha dicho, el PP está trasladando a la ciudadanía mediante subidas de tarifas de agua o basura.

Reintegros y "dedocracia"

Morales ha propuesto crear un mecanismo que evite los reintegros que la Diputación exige posteriormente a los ayuntamientos: "El sistema actual permite que la Diputación entregue dinero con una mano y lo reclame con la otra", ha señalado.

También ha defendido la apertura de convocatorias accesibles a todos los colectivos, para poner fin a lo que califica como “dedocracia” y asegurar que cualquier entidad pueda optar a fondos provinciales sin depender del criterio personal del presidente.

TEMAS

