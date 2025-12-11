La nueva empresa de limpieza viaria de Lucena aporta una plantilla estable de 20 trabajadores y más maquinaria

Implantado el modelo mixto de limpieza viaria en Lucena. El Ayuntamiento emprende efectivamente la externalización de este servicio y, desde ahora, la plantilla municipal, compuesta por 13 trabajadores, únicamente conserva la encomienda en la zona noroeste y en los polígonos industriales. Y la empresa Urbaser, adjudicataria del servicio, que ha presentado este jueves a sus trabajadores y una representación de la nueva maquinaria en la plaza de San Miguel, garantiza una cifra de efectivos superior a la veintena.

El importe de la adjudicación asciende a 4,4 millones, impuestos aparte, por un plazo de ejecución de cuatro años.

La privatización parcial de esta prestación comportaba un propósito defendido desde la última campaña electoral por el actual equipo de gobierno popular. Entre los motivos esgrimidos sobresalen la estabilidad del número de operarios estipulados en el pliego, la mayor flexibilidad en la reposición de bajas y vacantes y el cumplimiento del objetivo de equilibrar la periodicidad en los distintos barrios del municipio.

Objetivo: una ciudad más limpia

En su intervención, Javier Pineda, concejal de Servicios Operativos, se congratulaba por la aplicación de "la gestión indirecta" tras la conclusión de "un largo proceso". El gobierno local sostiene que esta fórmula reportará sustanciales avances en la eliminación de la suciedad crónica y lograra exhibir una ciudad más limpia. "Ahora era imposible que entraran 20 trabajadores de primera", resumió el edil popular, quien exteriorizó optimismo al manifestar que "se va a notar en la ciudad" y "llegaremos a todos los barrios por igual".

Trabajadores de la nueva empresa de limpieza viaria de Lucena. / Manuel González

La totalidad de los empleados incorporados por la concesionaria residen en Lucena y acreditan experiencia previa en la realización de idénticas labores.

Seguidamente, el alcalde, Aurelio Fernández, insistía en remarcar que "el servicio necesitaba de este cambio", añadiendo que, desde el Ayuntamiento, han solicitado "esfuerzo y compromiso" a Urbaser, comprobando que "la predisposición es muy buena".

Uso de sopladoras en la limpieza diaria

Al respecto de la utilización de las controvertidas sopladoras, cuyo uso critican la oposición y la ciudadanía al provocar el esparcimiento general de polvo y causar problemas de salud, Fernández reducía sus inconvenientes al lapso de primavera "por las alergias". Actualmente, por la presencia abundante de hojas, “es prácticamente imprescindible” este artilugio, abundaba el alcalde. En todo caso, concluía apuntando que, aunque han de "hablarlo" la empresa y el servicio municipal, “en momentos puntuales habrá que prescindir, pero en otros son totalmente necesarias”.

Tanto la indumentaria como la maquinaria se rotulan con el lema "Cuidemos Lucena", aludiendo con este eslogan a la corresponsabilidad de los vecinos, a través de sus comportamientos cívicos, a mantener limpios los espacios comunes.

Entre final de este año y comienzos de 2026, el Ayuntamiento publicará la licitación del servicio de jardinería, que asimilará idéntica coexistencia, y tampoco se descarta ampliar esta estrategia, de prestación mixta, a otras áreas municipales.