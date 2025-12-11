La Junta licita la pasarela ciclopeatonal sobre la A-431 para conectar Palma del Río con las urbanizaciones

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, han informado este jueves de la licitación de la pasarela ciclopeatonal sobre la carretera A-431 que unirá el núcleo de la ciudad con las urbanizaciones de El Baldío, El Acebuchal y el parque periurbano Los Cabezos. La actuación ha salido a licitación con un presupuesto de 913.119,92 euros.

Para la alcaldesa, "es un día importante el que podamos conectar el casco urbano con nuestros núcleos poblacionales, que son ya cada vez más densos en población", y ha mostrado su satisfacción por poder dar esta noticia que es una "reivindicación histórica". Esteo agradeció la presencia de la consejera y que se tenga "esa conectividad para cruzar esta carretera" dando "seguridad también a los ciclistas y peatones", y más cuando ya hay "400 personas empadronadas en estos núcleos poblacionales que en época estival se duplican", comentó la regidora. "Es un proyecto muy esperado, con lo cual estamos muy orgullosos y muy contentos", concluyó.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que el proyecto "se viene reclamando desde hace 18 años y que no se le había dado una solución para los vecinos y para las vecinas de Palma del Río" hasta ahora. Por ello, indicó la consejera, "venimos a cumplir con los vecinos" y también "con las personas que deciden pasar su verano aquí".

Recreación de la pasarela sobre la A-431 que se recoge en el proyecto. / CÓRDOBA

La consejera ha destacado que el gobierno andaluz trae certezas y proyectos "que estaban olvidados en un cajón, desempolvándolos, poniéndolos a punto para luego poder buscar una financiación y poder licitarlo" como ha sucedido ahora. Díaz también recordó que la alcaldesa trasladó su preocupación por este proyecto "y nosotros pusimos todo de nuestra parte".

La consejera también ha anunciado medio millón de euros más para la renovación del firme de carreteras que pasan por el término municipal con cargo al Plan de Asfaltado de la Junta de Andalucía. La consejera y la alcaldesa han estado acompañadas por el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano, y la delegada territorial de Fomento en Córdoba, Carmen Granados.

La pasarela cuenta con un presupuesto de 913.119 euros y tiene un plazo de ejecución de seis meses una vez que se inicien los trabajos. Salvará la carretera A-431, que une Córdoba con Lora del Río, con una pasarela ciclopeatonal a la altura del kilómetro 51, construyendo un elemento físico para el tránsito de peatones y ciclistas.

La pasarela tendrá dos bloques de rampas

El nuevo paso estará constituido por una pasarela central enlazada a dos bloques de rampas, una a cada lado de la pasarela, para también garantizar la accesibilidad a personas en sillas de ruedas. La infraestructura medirá 42,92 metros con un gálibo sobre la carretera de 5,5 metros para facilitar el tránsito de vehículos. Además, irá provista de una malla de 1,50 metros que actuará como barandilla-quitamiedos.

A ambos márgenes de la carretera se construye un sistema de rampas que darán acceso al vano central de la pasarela, formadas por siete tramos de diez metros de longitud y una pendiente longitudinal del 8%. Estas rampas dispondrán de las correspondientes mesetas horizontales y también se ejecutarán con estructura metálica y remate de barandilla quitamiedos.

El ancho total máximo entre los bordes de la estructura de la pasarela es de 3,30 metros y en las rampas de los laterales de 3,15 metros, con un ancho útil de 2,90 metros, suficiente para permitir el cruce de dos sillas de ruedas. La pasarela contará con una iluminación a lo largo del recorrido con 17 lámparas led y postes de altura variable.