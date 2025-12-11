La Diputación de Córdoba entrega 35.000 plantas a ayuntamientos para la revegetación de entornos urbanos

La Diputación de Córdoba, a través de su Centro Agropecuario, ha hecho entrega este jueves de 35.000 plantas arbustivas y arbóreas de más 100 especies diferentes a los ayuntamientos de la provincia, en un acto celebrado en la finca de Las Barracas.

En relación con esta iniciativa, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha señalado que “en nuestro objetivo de servir a nuestro sector primario, ponemos en marcha este plan que se suma a las labores que venimos desarrollando también en la Finca del Aguilarejo”.

Un trabajo, ha continuado, “que se evidencia con otro de nuestros actos más significativos como es el reparto de semillas autóctonas que anualmente realizamos, también a nuestros ayuntamientos, y que favorece la recuperación, conservación y puesta en valor de este material vegetal”.

Lorite ha hecho referencia a que “el Centro Agropecuario Provincial participa en el Programa Infraestructuras Verdes, iniciativa que persigue la revegetación de nuestros entornos urbanos así como la puesta en valor y la conservación de la biodversidad de los entornos, convirtiéndose en una herramienta que aporta beneficios ecológicos, económicos y de bienestar social para la población”.

Una guía de zonas verdes

“Del mismo modo, podemos adelantar que, para la próxima primavera, celebraremos un nuevo encuentro para presentar una guía en materia de infraestructuras verdes, en la que podremos conocer el proyecto piloto que estamos desarrollando en Carcabuey y que esperamos poder extrapolar al resto del territorio”, ha adelantado Lorite.

El responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba ha insistido en que “en este documento se contempla un plan integral de arboleda en espacios urbanos, así como propuestas sobre cómo implementarlo, porque la tendencia tiene que ser la generación de sombras para combatir los efectos del cambio climático”.

Para Lorite, “la jornada de hoy nos permite, además, dar a conocer a los representantes municipales la enorme labor que se viene realizando desde el Centro Agropecuario, una labor que viene vinculada a la investigación pero también a la formación, esenciales para el desarrollo futuro de un sector fundamental para la provincia como es el sector primario”.