Cultura aprueba el proyecto de adaptación del interior de la torre del homenaje del Castillo de Castro del Río

La Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha informado favorablemente acerca del proyecto de adaptación del interior de la torre del homenaje y su adarve en el Castillo de Castro del Río, promovido por el Ayuntamiento. La actuación cuenta con una inversión superior a 21.000 euros y se enmarca en la línea de intervenciones que en los últimos años vienen consolidando y recuperando este Bien de Interés Cultural (BIC).

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de conservación y de visita de la torre, situada en la parte más alta del recinto amurallado y uno de los elementos más singulares del castillo. Entre las principales actuaciones previstas figuran la instalación de iluminación interior en el adarve de conexión, la sala y la escalera, la pavimentación de la sala interior y la colocación de elementos de cierre que impidan la entrada de aves y ordenen el acceso al espacio.

La intervención prevé la instalación de puntos de luz y detectores de presencia, utilizando las canalizaciones existentes en el adarve y nuevas conducciones en el interior de la torre. Asimismo, se proyecta un nuevo pavimento en la sala interior y el cierre del gran hueco abierto en el muro mediante una celosía metálica, junto con una puerta de vidrio al interior, con el fin de proteger el espacio y facilitar su uso cultural y turístico.

Prescripciones de la Comisión de Patrimonio

Junto al informe favorable, la Comisión Provincial de Patrimonio de Córdoba ha introducido varias prescripciones para garantizar la adecuada protección del monumento. En primer lugar, considera que no es adecuado dejar visto el hueco central existente en el suelo de la sala interior bajo un pavimento de vidrio, ya que corresponde a excavaciones contemporáneas realizadas en el macizo de la torre y podría generar confusión en la interpretación histórica del bien.

Del mismo modo, la pavimentación de la sala deberá ejecutarse con métodos y materiales compatibles con la tradición constructiva del castillo, sustituyendo la solera de hormigón armado inicialmente prevista por hormigón de cal. La comisión solicita también que se detallen las carpinterías que cerrarán el hueco de la torre y que el trazado de la instalación eléctrica vista bajo tubo se lleve a cabo con el mínimo impacto visual, aportando la definición de las luminarias y recomendando el uso de sistemas led. Finalmente, se requiere la incorporación de un programa de mantenimiento específico para las obras proyectadas.

Castillo de Castro del Río

El Castillo de Castro del Río se asienta en un promontorio en el extremo oriental del antiguo recinto amurallado, flanqueando la desaparecida Puerta de Martos. Se trata de una fortaleza construida en su mayor parte entre los siglos XIII y XV, en parte sobre una anterior alcazaba islámica, organizada en torno a un cuadrilátero amurallado con torres en las esquinas y patio de armas, y un recinto o barbacana al norte.

El inmueble tiene la consideración de Bien de Interés Cultural conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Español y está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz según la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, con un entorno de protección definido en suelos urbanos. En los últimos años se han desarrollado diversos proyectos de consolidación de lienzos, taludes, control arqueológico y recuperación del aljibe y la accesibilidad, a los que ahora se suma esta nueva fase de adaptación de la Torre del Homenaje.