El mapa de la suerte de la Lotería de Navidad en Córdoba: ¿cuáles son los pueblos más afortunados?

Córdoba se prepara para la cuenta atrás del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con la vista puesta en las probabilidades que tendrá la provincia de cantar el Gordo este año. Las estadísticas no son muy halagüeñas, y aunque cinco décimos del primer premio cayeron en Córdoba en el año 2023, la edición del sorteo de 2024 pasó sin que nadie pudiera cantar los 400.000 euros al décimo en territorio cordobés.

Y es que Córdoba pasa por ser una provincia poco afortunada en materia de premios en la Lotería de Navidad. E igual que ocurre con las veces que la provincia ha sido regada por los millones, lo mismo ocurre con los municipios que han descorchado la botella de champán en la mañana del 22 de diciembre.

El primer premio de la Lotería de Navidad tocó en 2018 en La Carlota. / CHENCHO MARTÍNEZ

Nueve primeros premios

¿Caerá este año el Gordo de la Navidad en Córdoba? ¿Sonreirá la suerte los municipios cordobeses? Son las preguntas que estos días mueven la ilusión y sueños de los cordobeses que se han acercado a alguna de las administraciones de Lotería de la provincia para adquirir el décimo, o llevan una participación de la escuela de sus hijos, de la empresa, o de una asociación, peña o colectivo.

La suerte se sigue resistiendo a traer los millones la provincia, donde nunca ha caído el premio de forma íntegra, y solo se ha cantado El Gordo en nueve ocasiones a lo largo de 212 años de historia (este 2024 se celebra la edición 213).

Es más, la suerte ni siquiera ha estado repartida, pues de los 77 municipios de la provincia, solo 12, uno de ellos Córdoba capital, han visto celebrar en sus calles el premio más especial de todos los que concede Loterías.

Celebración del Gordo de 2019 en el estanco de la avenida de Barcelona, en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

¿Qué municipios cordobeses han cantado el Gordo de Navidad?

Son 12 los municipios que han cantado el Gordo, y dos de ellos se estrenaron justamente en 2023: Iznájar y Fernán Núñez. Estos son los pueblos más afortunados de la provincia, que invitan a llamar a la suerte en el sorteo de Lotería de Navidad de este año.

La localidad cordobesa de Pozoblanco destaca en este listado por ser la primera que celebró El Gordo en el año 1961. Fue la primera y única vez que los millones de este sorteo llegaron al municipio.

A continuación, cabe destacar Córdoba capital, que cantó El Gordo en cuatro ocasiones: en 1963, 1978, 2018 y 2020. La más reciente fue en 2023 con un único boleto consignado en la barriada de Villarrubia.

Fernán Núñez celebra El Gordo. / MANUEL MURILLO

Eso sí, la capital fue también protagonista del único premio íntegro de la Lotería de Navidad que ha caído en la provincia. Fue el famoso 42890, del segundo premio, vendido en participaciones por Supermercados Deza en 1992.

Otro de los municipios agraciados con El Gordo es Hinojosa del Duque, que cantó el primer premio en 1986 y también en 2023. Dieciséis años después los millones volvieron a la provincia, esta vez en Lucena, en 2002.

El Gordo de 2012 fue muy repartido y recaló en Priego, Nueva Carteya y Palma del Río. Y solo seis años después, en 2018, el premio sonrió a las localidades de La Carlota, Fuente Carreteros y Puente Genil (adonde también voló un décimo en 2023).

Así que, si la suerte atrae a la suerte, estos son los doce puntos neurálgicos de la suerte en la provincia de Córdoba.