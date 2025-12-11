Este es el pueblo de Córdoba en el que más veces ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

¿Eres de los que te gusta comprar lotería donde ya ha caído? A la hora de hacerse con un décimo de la Lotería de Navidad 2025, son muchos los que siguen la máxima de que la suerte atrae la suerte. Otra cosa es que esta afirmación sea más o menos científica. Pero, en cualquier caso, la estadística prueba que aquellas localidades (o puntos de venta) agraciadas en el año anterior con el Gordo de la Lotería de Navidad venden más de cara al nuevo sorteo. Una tradición más del sorteo extraordinario del 22 de diciembre.

Ante esta tendencia, cabe preguntarse cuáles son los municipios más afortunados de la provincia de Córdoba, al margen de la capital (donde han caído cinco premios gordos y un Segundo Premio), más afortunados a la hora de repartir los millones del primer premio, que conceden 400.000 euros al décimo.

Nueve premios Gordos

En el caso de la provincia de Córdoba, se ha cantado el Gordo hasta en nueve ocasiones, aunque nunca de forma íntegra y en las últimas ediciones los millones han llegado en forma de décimos aislados. Así ocurrió en el último sorteo, el de 2023, cuando la provincia consignó cinco décimos del número 88.008, con agraciados en la barriada de Villarrubia, además de en Puente Genil, Hinojosa del Duque, Iznájar y Fernán Núñez. En total, 2 millones de euros viajaron a la provincia.

En total, el primer premio se ha repartido en 12 municipios, incluida la capital, de los 77 con los que cuenta la provincia. A saber: Córdoba, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Hinojosa del Duque, Iznájar, La Carlota, Lucena, Nueva Carteya, Palma del Río, Pozoblanco, Priego y Puente Genil.

Fernán Núñez celebra El Gordo. / MANUEL MURILLO

Los dos pueblos más afortunados

De todos los municipios agraciados, la suerte ha sonreído hasta en dos ocasiones a dos de ellos, convertidos en los pueblos más afortunados de la provincia en la Lotería de Navidad, si se toma como referencia del premio Gordo: Puente Genil e Hinojosa del Duque.

Los dos han cantado el primer premio en dos ocasiones. En el caso de Puente Genil en 2018 y 2023, y en el de Hinojosa del Duque en 1986 y 2023.

En cuanto al resto de municipios, estos son los años con premio Gordo:

Córdoba: 1963, 1978, 2018, 2020 y 2023.

Fernán Núñez: 2023

Fuente Carreteros: 2018

Hinojosa del Duque: 1986 y 2023

Iznájar: 2023

La Carlota: 2018

Lucena: 2002

Nueva Carteya: 2012

Palma del Río: 2012

Pozoblanco: 1961

Priego: 2012

Puente Genil: 2018 y 2023

Iznájar, con el Gordo de la Lotería de Navidad de 2023. / CÓRDOBA

Los pueblos de Córdoba que más Lotería venden

Curiosamente en Puente Genil se localiza una de las cuatro administraciones de Lotería que más décimos consignan en el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre. Se trata de la Administración número 1 de esta localidad cordobesa, que comparte mérito junto a la número 1 de Pozoblanco, y la número 19 de Ángel de Saavedra y El Gato Negro en la capital, como los puntos que más décimos venden y también que más premios reparten en cuantía total.