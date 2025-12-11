El Conservatorio Isaac Albéniz de Cabra recauda 1.282 euros en un concierto por los damnificados de la DANA

Coincidiendo con la celebración del Día de Santa Cecilia, el Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de Cabra organizó un concierto benéfico en favor de los afectados por la DANA en Valencia, uniendo música, solidaridad y compromiso social. La actividad contó también con una merienda solidaria impulsada por el AMPA Maestro Rodríguez López, que generó un propicio ambiente de convivencia previo al acto. La Sala Pepita Jiménez del Conservatorio presentó un lleno absoluto, mostrando el apoyo de la ciudadanía a esta causa de carácter formativo y humano , orientada a reforzar el valor de la cultura como herramienta de cohesión social.

Gracias a la participación y generosidad del público, se logró recaudar 1.282,20 euros, que se destinarán íntegramente a la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, de Valencia. El acto fue presentado por el alumno Jesús Arrebola Macías y contó con las intervenciones introductorias de Santiago López Fernández-Sacristán, director del centro, así como la proyección de un mensaje de Christian Lesaec, representante del colectivo beneficiario.

El coro durante el concierto en el Conservatorio de Cabra. / José Moreno

En la cita estuvieron presentes, además, autoridades y representantes del tejido social de la ciudad como la segunda teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra, Enca Priego, el delegado municipal de Educación, Javier Fernández, o Máximo Ortega, en representación de la empresa Tanatorios de Córdoba, entidad que colaboró con una importante aportación económica para el desarrollo del concierto.

Participantes

El programa artístico comenzó con la actuación de un coro compuesto por alumnado del Conservatorio (2º curso del segundo ciclo de Enseñanzas Básicas), dirigido por María del Carmen Magaña Ruiz. Posteriormente, se pudo disfrutar de un recital de música de cámara a cargo del profesorado, que interpretó obras de Dowland, Piazzolla, Schumann, Rachmaninov, Bozza y Bruch.

Participaron los docentes Laura María Albalá Cruz (piano), Mercedes Declós Alonso (canto), Nuria Delclós Alonso (guitarra), Carlota Fernández Benítez (violoncello), Fernando Fiestas Carmona (guitarra), José Antonio García Valle (saxofón), José Luis González Cantizani (piano), Manuel González Rubio (clarinete), Santiago López Fernández-Sacristán (piano) y Ángel Moreno Millán (violín y viola).

El numeroso público asistente puso colofón al acto puesto en pie y con una cerrada ovación, agradeciendo la calidad artística del equipo docente, así como la fuerza colectiva de un acto que combinó cultura, sensibilidad y solidaridad.