La Biblioteca Toñi Rojas García de Monturque recibe el Premio María Moliner 2025 de animación a la lectura

La biblioteca pública municipal Toñi Rojas García de Monturque ha sido reconocida, un año más, con el Premio María Moliner de animación a la lectura, otorgado por el Ministerio de Cultura a aquellas bibliotecas públicas que desarrollan proyectos innovadores y de calidad en el fomento de la lectura entre la ciudadanía.

El alcalde de Monturque, Antonio Castro, ha señalado que “volvemos a ganar, una edición más, este galardón que reconoce a espacios de cultura como el nuestro que trabajan día a día por fomentar el hábito de la lectura entre la ciudadanía”.

En este sentido, el primer edil ha indicado que “tenemos la suerte de contar con un programa específico para ello, como es nuestro proyecto de animación a la lectura Bibliodinamiza 365 que está consiguiendo resultados muy satisfactorios, habida cuenta de la gran cantidad de lectores que día a día pasan por la biblioteca”.

Como ya sucediera el pasado año, el premio viene dotado con la cantidad de 2.777 euros para la adquisición de nuevos libros para los fondos de este servicio cultural. “En este momento estamos seleccionando los títulos más demandados por la ciudadanía y muy pronto estarán disponibles para todos nuestros lectores y lectoras”, ha asegurado Castro.

Por último, el alcalde ha afirmado que este premio supone “un reconocimiento merecido al funcionamiento de nuestra biblioteca, que es posible gracias a todos y todas vosotras que día a día nos acompañáis”.